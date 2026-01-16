Loreto: pobladores que viven a orillas del río Ucayali destruyen sus casas para buscar refugio por las intensas lluvias

Últimas Noticias
Loreto: Pobladores ubicados a orillas del río Ucayali destruyen sus casas para buscar refugio tras erosión por intensas lluvias
Las intensas lluvias causan preocupaciones en las regiones de la Amazonía. | Fuente: RPP
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

Los pobladores piden apoyo de las autoridades para que les brinden espacios seguros ante la inundación.

Loreto
00:00 · 01:35

Pobladores asentados a orillas del río Ucayali, específicamente en la comunidad de Tiruntan, distrito de Padre Márquez, provincia de Ucayali, en la región de Loreto, han empezado a destruir sus viviendas y evacuar en busca de refugio en otro lado, debido a la fuerte erosión provocada por las intensas lluvias.

El juez de paz del sector, Guillermo Padilla, manifestó que la población realiza esto debido a que es la única solución que tienen. En ese sentido, pidió apoyo de las autoridades para que les brinden espacios seguros ante la destrucción de la orilla del río y la inundación. 

"Que apoyen al distrito pues la gente está en emergencia. Estamos ahora todos preocupados por el bienestar de nuestros hogares", expresó para RPP. 

La creciente del caudal y el debilitamiento del terreno han generado el colapso progresivo del suelo, poniendo en riesgo a decenas de familias que optaron por desmontar sus casas construida con madera para rescatar materiales y evitar mayores pérdidas.

Los afectados por las intensas lluvias solicitan ayuda urgente de las autoridades de la región, para acceder a zonas seguras, alimentos y materiales de primera necesidad.

