Loreto: pobladores que viven a orillas del río Ucayali destruyen sus casas para buscar refugio por las intensas lluvias

Los pobladores piden apoyo de las autoridades para que les brinden espacios seguros ante la inundación.

Pobladores asentados a orillas del río Ucayali, específicamente en la comunidad de Tiruntan, distrito de Padre Márquez, provincia de Ucayali, en la región de Loreto, han empezado a destruir sus viviendas y evacuar en busca de refugio en otro lado, debido a la fuerte erosión provocada por las intensas lluvias.

El juez de paz del sector, Guillermo Padilla, manifestó que la población realiza esto debido a que es la única solución que tienen. En ese sentido, pidió apoyo de las autoridades para que les brinden espacios seguros ante la destrucción de la orilla del río y la inundación.

"Que apoyen al distrito pues la gente está en emergencia. Estamos ahora todos preocupados por el bienestar de nuestros hogares", expresó para RPP.

La creciente del caudal y el debilitamiento del terreno han generado el colapso progresivo del suelo, poniendo en riesgo a decenas de familias que optaron por desmontar sus casas construida con madera para rescatar materiales y evitar mayores pérdidas.

Los afectados por las intensas lluvias solicitan ayuda urgente de las autoridades de la región, para acceder a zonas seguras, alimentos y materiales de primera necesidad.