Moquegua: un sismo de magnitud 4.4 se sintió esta mañana en el sur del país

Un sismo de magnitud 4.4 fue registrado la mañana de este domingo en el distrito de Puquina, provincia de General Sánchez Cerro, en la región Moquegua.

De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 7:47 de la mañana.

La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 4 kilómetros al sureste de Puquina y tuvo una profundidad de 125 kilómetros.

Intensidad y prevención

El movimiento tuvo una intensidad de grado II-III para Puquina dentro de la escala de Mercalli, por lo que pudo ser sentido por algunas personas dentro de edificios.

Ante la eventualidad de un sismo de gran magnitud, el Instituto de Defensa Civil (Indeci) recomienda tener lista una mochila de emergencia.

¿Qué hacer frente a un sismo?

Ante estos fenómenos naturales, el Indeci recomienda conservar la calma en todo momento; alejarse de ventanas, repisas o de cualquier utensilio, artefacto u objeto que pueda rodar o caer en la vía de evacuación.

De igual forma, en caso no se pueda salir de casa, insta a ubicarse en la zona de seguridad interna previamente identificada, como a costado de las columnas o muro estructurales.