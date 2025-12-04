Un sismo de magnitud 4.2 remeció la región Moquegua esta mañana, reportó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) en su página web.

El epicentro del sismo -sentido a las 6:15 a.m.- se ubicó en el mar, a 107 kilómetros al sur de Ilo, a una profundidad de 16 kilómetros.

Las autoridades locales no han reportado daños materiales ni víctimas por este fenómeno.

Este es el segundo sismo sentido en el país en lo que va del día, luego del temblor de magnitud 3.6 registrado esta madrugada en Trujillo.



REPORTE SÍSMICO

IGP/CENSIS/RS 2025-0790

Fecha y Hora Local: 04/12/2025 06:15:09

Magnitud: 4.2

Profundidad: 16km

Latitud: -18.60

Longitud: -71.22

Referencia: 107 km al S de Ilo, Ilo - Moquegua — Instituto Geofísico del Perú (@igp_peru) December 4, 2025

¿Se puede predecir cuándo ocurrirá un sismo?

El jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, hizo un llamado a la ciudadanía a construir en suelos seguros y con criterios técnicos, para reducir el riesgo sísmico.

“La amenaza sísmica en el Perú es real y permanente. No podemos evitar los sismos, pero sí podemos prepararnos. Construir de manera segura, respetando las normas técnicas y evitando zonas de alto riesgo, es una decisión que salva vidas”, advirtió.

El funcionario recordó que el Perú se encuentra en una de las regiones sísmicamente más activas del mundo, por lo que fenómenos como el sismo de magnitud 6.1 que sacudió Lima el pasado 15 de junio pueden repetirse en cualquier momento.

“No podemos predecir el momento exacto de un sismo, pero sí podemos anticiparnos a sus consecuencias si fortalecemos nuestra cultura de prevención”, señaló.