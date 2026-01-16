Huaico causó destrozos en puente financiado por el MTC, inaugurado hace apenas 17 días en Moquegua

Los vecinos del distrito de Quinistaquillas, en la provincia de General Sánchez Cerro, región Moquegua, tuvieron que atestiguar, con desconcierto, cómo un huaico causó severos daños en un puente inaugurado hace apenas 17 días, una obra impulsada por el municipio distrital y financiada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), por intermedio de Provías Descentralizado.

Los hechos ocurrieron ayer, jueves, cuando un huaico dañó la infraestructura del puente de transitabilidad vehicular y peatonal, ubicado en el sector Santa Rosa-Pedregal, cuya ejecución demandó una inversión de S/. 1 317 343, proyectaba beneficiar a un promedio de 500 vecinos y tenía como finalidad el traslado de productos agrícolas desde los predios hacia los mercados.

Vecinos piden apoyo del MTC

Personal del municipio de Quinistaquillas evalúa la magnitud de los daños y han solicitado la intervención inmediata del MTC para restablecer el tránsito en la zona. Por su parte, el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) monitorea la situación.

Cabe destacar que el Instituto Geofísico del Perú (IGP) reportó ayer, como causa de los daños al puente, un lahar -flujo de lodo volcánico- en la quebrada El Volcán, en el sector sur del volcán Huaynaputina.

"El lahar, que es una mezcla fría de agua con sedimentos volcánicos como cenizas, bloques, etcétera, ocurrió a las 3:42 p. m. [de ayer] en el sector sur del Huaynaputina, ubicado en el distrito de Matalaque, provincia de General Sánchez Cerro", informó el IGP.

"El flujo discurre hacia el río Tambo y las áreas de posible afectación son el distrito de Quinistaquillas y los centros poblados", agregó.

Moquegua | Hoy se registró un #Lahar en la quebrada El Volcán, que causó daños en la infraestructura de transporte (puente) en el distrito de Quinistaquillas, provincia de General Sánchez Cerro. El gobierno local realiza la #EDAN. COEN monitorea la emergencia. pic.twitter.com/E799ynRYDQ — COEN - INDECI (@COENPeru) January 15, 2026