Alcalde de San Antonio de Putina hizo planchas y ranas por llegar tarde a reunión con rondas campesinas [VIDEO]

El alcalde provincial de San Antonio de Putina, Yony Francisco Mamani Chambi, fue sometido a un castigo físico por rondas campesinas de la provincia por llegar tarde a una reunión que iba a tener con ellos. Esto en la región Puno.
El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre en el coliseo Polideportivo Cultural de la ciudad de Putina. La autoridad llegó a las 3:30 de la tarde, cuando la reunión estaba pactada para que se desarrolle en la mañana, durante el XII Encuentro Provincial de Rondas Campesinas.
RPP tuvo acceso a un video donde se observa el castigo a Mamani Chambi. El alcalde debió hacer planchas frente a los asistentes. Sin embargo, este explicó que su retraso a la cita se debió a dos reuniones importantes previamente agendadas.
Culminado el castigo, el alcalde y las rondas campesinas conversaron sobre la inseguridad ciudadana y la resolución de conflictos. El evento también tuvo con la participación de representantes de diversos sectores de la localidad.