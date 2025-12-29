Alcalde de San Antonio de Putina hizo planchas y ranas por llegar tarde a reunión con rondas campesinas [VIDEO]

Yony Francisco Mamani, alcalde de la localidad puneña, llegó en horas de la tarde al encuentro pese a que la reunión se programó en la mañana. Tras ello debió cumplir con lo que ordenaron los ronderos.

El alcalde provincial de San Antonio de Putina, Yony Francisco Mamani Chambi, fue sometido a un castigo físico por rondas campesinas de la provincia por llegar tarde a una reunión que iba a tener con ellos. Esto en la región Puno.

El hecho ocurrió el domingo 28 de diciembre en el coliseo Polideportivo Cultural de la ciudad de Putina. La autoridad llegó a las 3:30 de la tarde, cuando la reunión estaba pactada para que se desarrolle en la mañana, durante el XII Encuentro Provincial de Rondas Campesinas.

RPP tuvo acceso a un video donde se observa el castigo a Mamani Chambi. El alcalde debió hacer planchas frente a los asistentes. Sin embargo, este explicó que su retraso a la cita se debió a dos reuniones importantes previamente agendadas.

Culminado el castigo, el alcalde y las rondas campesinas conversaron sobre la inseguridad ciudadana y la resolución de conflictos. El evento también tuvo con la participación de representantes de diversos sectores de la localidad.