A seis años de la deflagración en VES: “Hasta ahora no podemos recuperarnos a plenitud”, señala vecino afectado

Este viernes, 23 de enero, se cumplen seis años de la deflagración de gas licuado de petróleo (GLP) en el cruce de las avenidas Villa del Mar y Mariano Pastor Sevilla, en el distrito limeño de Villa El Salvador (VES).

El accidente se produjo un día como hoy poco antes de las 7:00 a.m., cuando un camión cisterna de la empresa Transgas LG E.I.R.L. impactó contra un desnivel en el cruce de las mencionadas avenidas.

A causa del golpe, la tapa del contendor del vehículo se desprendió, provocando la fuga masiva de 2 500 litros de GLP, que se dispersó rápidamente por la zona.

Tras ello, una densa nube blanca cubrió las viviendas y negocios aledaños de la zona, alcanzando también a transeúntes ubicados a más de 200 metros de la fuga.

Asimismo, poco después de la fuga, un conductor que se encontraba en la zona intentó encender su vehículo para alejarse del lugar, generando una chispa que desató un incendio, que dejó 34 fallecidos y más de 50 heridos.

Un equipo de RPP llegó hasta el lugar donde se produjo la deflagración. Hoy, en la zona, hay una cruz en memoria de las personas que perdieron la vida en este trágico accidente.

El testimonio de los testigos

RPP conversó con uno de los testigos y afectado por la tragedia. El hombre, quien se identificó como Benito, señaló que cuando se percató de la fuga del GLP corrió a su vivienda para poner a buen recaudo a sus hijos.

“Cuando el gas estaba agrandándose, ya veía que era algo grave. Entonces fui a correr a mi casa y saqué con lo que podía a mi hija y a mi hijo. Así [los] cargué y me fui como escapándome. En sí no vi nada [de] lo que ha pasado porque me fui corriendo, escapándome del fuego”, indicó.

Asimismo, Benito manifestó que el accidente generó pérdidas económicas en su negocio y sus hijas aún no han podido recuperarse de la tragedia.

“Yo tenía un [negocio de] lubricantes acá. A raíz del incendio, se quemó todo, mi vivienda también ha sido perjudicada. Mi familia más que todo en salud, hasta ahora no podemos recuperarnos a plenitud porque mis hijas viven con ese trauma. Con lo que nos ha pasado, también hemos quedado en cero porque no tenemos apoyo de nadie más que de mi familia. Gracias a mi familia nos hemos levantado”, sostuvo.

La búsqueda de justicia de las víctimas

Las investigaciones determinaron que la unidad que transportaba el gas era originalmente un furgón de carga modificado ilegalmente para transportar ese tipo de combustible, incumpliendo los reglamentos de seguridad. Además, se estableció que el desnivel de la vía fue un riesgo advertido previamente a la Municipalidad de Villa El Salvador, entonces liderada por el alcalde Kevin Íñigo Peralta.

El caso expuso graves negligencias: la empresa Transgas LG operaba pese a haber sido clausurada en 2018, y se cuestionó la nula fiscalización del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin).

El conductor, Luis Guzmán Palomino -quien registraba 83 infracciones de tránsito-, fue condenado por el Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur a cinco años de prisión suspendida por el delito de peligro común. Esta sentencia le permite cumplir la pena en libertad bajo reglas de conducta y establece una reparación civil solidaria con la empresa, con montos de entre S/ 5000 y S/ 90 000 por víctima.

No obstante, el fallo excluyó como terceros civilmente responsables a las municipalidades de Lima y Villa El Salvador, así como al Osinergmin; omisión que será materia de apelación.