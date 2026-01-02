Tacna: descubren sistema de conectividad clandestina en exteriores del penal de Challapalca

Las autoridades indicaron que este sistema ilegal habría sido instalado en Challapalca para facilitar comunicaciones no autorizadas de los internos.

Una antena y dos repetidores de señal fueron incautados por funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) en los exteriores del Penal de Challapalca, ubicado en la provincia de Tarata, región Tacna.

En la incautación se halló una gran cantidad de cables de conexión que se encontraban ocultos bajo tierra, a una distancia aproximada de un kilómetro del centro penitenciario.

Fueron unos funcionarios que realizaban acciones de control y supervisión quienes detectaron el sistema de conectividad clandestina en los exteriores de Challapalca.

Las autoridades indican que este sistema ilegal habría sido instalado para facilitar comunicaciones no autorizadas de los internos. Tras ello se iniciarán las investigaciones correspondientes.