Tacna: detienen a sujeto investigado por presuntos tocamientos indebidos contra una menor

La víctima es la hija de su expareja. La Fiscalía informó que la madre de la menor también es investigada por presuntamente haber facilitado los hechos.

Un hombre de 57 años fue detenido este viernes en un inmueble, ubicado en el fundo Chololo, en el cercado de Tacna, como parte de una investigación por presuntos tocamientos indebidos y tentativa de violación sexual en agravio de una menor de edad.

El detenido fue identificado como Santiago Limache Chique, de 57 años, quien habría cometido el delito en contra de la hija de su expareja. La investigación, a cargo de la Fiscalía, comprende también a la madre de la menor, quien viene siendo procesada en calidad de cómplice secundaria, al presuntamente haber permitido o facilitado los hechos.

Según informó el Ministerio Público, durante el periodo de detención se realizarán diversas diligencias, entre ellas el reconocimiento en rueda, evaluaciones psicológicas, así como la visualización de equipos celulares y otros actos de investigación necesarios para el esclarecimiento de los hechos.

La medida fue solicitada por el fiscal Abraham Apaza Coronel y autorizada por el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Tacna.

El operativo se ejecutó con apoyo de personal de la DIVINCRI – Secuestros.