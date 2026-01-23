Cusco: mujer fue detenida por presuntamente haber asesinado a su propio hijo de 18 años [VIDEO]

El jefe de la Región Policial Cusco, Virgilio Velásquez, dijo que la misma madre admitió el crimen; sin embargo, comentó que ella presentaría problemas mentales.

Una mujer de 43 años, identificada como Yolanda Cañihua, fue detenida en el distrito de Quiquijana, provincia cusqueña de Quispicanchi, tras confesar que asesinó a su hijo de 18 años argumentando que lo hizo porque no quería que este "siga sufriendo".

El jefe de la Región Policial Cusco, Virgilio Velásquez, informó que el hecho se produjo en una vivienda del sector de Nueva Esperanza, comunidad campesina de Pataquehuar. Además, indicó que los agentes encontraron el cadáver en el piso.

"Ya la madre ha sido intervenida, parece que tiene ciertos trastornos psicológicos. En las primeras diligencias acepta haber cometido este crimen, porque, según ella indica, lo hizo para que no sufra su hijo. Vamos a realizarle los exámenes correspondientes para ver qué tanta está su enfermedad mental", indicó.

Fuentes policiales informaron que el fallecido aparentemente sufría de problemas de salud que le causaban convulsiones. Las investigaciones continuarán a cargo del Ministerio Público.