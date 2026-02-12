Ucayali: detienen a policía por presunta implicancia en robo de motocarro de otro efectivo

Un suboficial de la Policía Nacional del Perú (PNP), identificado como Johnny Ríos Saboya, fue detenido tras ser acusado de estar presuntamente implicado en el robo de un motocarro de propiedad de otro efectivo policial en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo, región Ucayali.

Según informó la Región Policial de Ucayali, el hecho fue denunciado por el agente agraviado, quien señaló que fue asaltado por tres personas cuando se desplazaba en su vehículo.

En su manifestación, indicó que logró reconocer a uno de los presuntos implicados como miembro de la Policía Nacional que presta servicios en la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos.

Tras la denuncia, Ríos Saboya fue intervenido y puesto a disposición de la comisaría correspondiente, donde se iniciaron las diligencias preliminares para esclarecer su presunta participación en el robo.

De acuerdo con información policial, entre los antecedentes del suboficial figura un altercado ocurrido en 2025, en el que fue señalado por herir con su arma de fuego a un hombre en estado de ebriedad al interior de un bar. Ese caso continúa en proceso de investigación.

La Policía Nacional indicó que se llevarán a cabo las investigaciones respectivas para determinar la responsabilidad del efectivo denunciado.

De comprobarse su participación en el robo, podría enfrentar sanciones disciplinarias que incluso contemplarían su retiro de la institución.