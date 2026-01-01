Fiscalía alegó construcción de una "ruta de escape" en oficina de Ciro Castillo que conectaría con un garaje para eventual fuga

Este jueves, continuó la audiencia judicial en la cual la Fiscalía sustenta el pedido de prisión preventiva de 36 meses contra Ciro Castillo, suspendido gobernador regional del Callao, quien es investigado por los presuntos delitos de organización criminal y colusión agravada, en el marco del caso 'Los socios del Callao'.

Como se sabe, Castillo Rojo continúa prófugo de la justicia, luego de que el Ministerio Público solicitara 15 días de detención preliminar en su contra y ejecutara una orden de allanamiento en su domicilio, el pasado 15 de diciembre.

Ayer, durante el primer día de la audiencia, el fiscal Wils González Morales alegó que Ciro Castillo no contaba con arraigo domiciliario y existiría un riesgo de fuga. En ese sentido, señaló un acta de constatación y verificación policial, realizada el último 23 de diciembre en la sede del Gobierno Regional (GORE) del Callao, en la cual se habría detectado la "construcción" de una "ruta de escape", realizada "fuera de horario normal", que conectaría la oficina del gobernador con un garaje exterior.

"[En el acta] se acredita la conexión entre la oficina del gobernador regional del Callao y un garaje vehicular, sin documento alguno que sustente la necesidad y viabilidad del mismo, cuyo trabajo se estaba realizando en el horario de 17 a 19 horas, fuera de horario normal, lo que facilitaría el traslado del gobernador regional rápidamente a los exteriores de dicha entidad, pudiendo ser considerado como una puerta de escape", indicó el fiscal.

"Ahora con esto se notaría la actitud del investigado para eludir la justicia, quien habría ordenado la construcción de dicha ruta de escape fuera del horario laboral [...], sin la documentación respectiva que suscite la necesidad de dicha construcción con conexión a la cochera vehicular, que facilitaría su traslado fuera de las instalaciones del GORE Callao”, agregó.

Asimismo, el representante del Ministerio Público resaltó la "estrecha vinculación" entre Jimmy Alexander Whu Cárdenas, asesor FAG del GORE Callao, con Ciro Castillo, incluso desde antes de su contratación, ya que habría sido financista de su campaña electoral, según la declaración del testigo Marco Antonio Cabrera.

La Fiscalía indica que Castillo Rojo, Whu Cárdenas y la funcionaria Hiromi Zuñiga habrían conformado una organización criminal que presuntamente operó durante el año 2023, evitando los procesos de selección establecidos por ley y dirigiendo más de 70 contrataciones públicas en el GORE Callao y el Comité de Administración del Fondo Educativo (CAFED) de dicha región, causando un perjuicio económico al Estado de más de un millón de soles.

¿Qué dice la defensa de Castillo sobre la existencia de la presunta "ruta de escape"?

Respecto a la construcción de la presunta "ruta de escape", Humberto Abanto, abogado del suspendido gobernador regional, cuestionó hoy que dicho "forado" tuviera como fin la huida de su patrocinado, ya que, según alegó, no se encontraba en la oficina de Castillo Rojo.

“Dice que se encontró un forado en la oficina. Lo que no le dice es que esa oficina no la está usando el señor Castillo, en primer lugar, porque como tiene una artrosis deformante en la rodilla derecha, había trasladado su oficina al primer piso, en un edificio contiguo", sostuvo.

"¿A dónde cree que conduce ese forado del que habla el señor fiscal? ¿A un túnel secreto que conecta la sede del Gobierno Regional del Callao con la pista de despegue del nuevo terminal del Aeropuerto Jorge Chávez? No, su señoría, ¿sabe dónde conduce? A la vía interna del edificio donde está el Gobierno regional; o sea, iba a fugar dando vueltas por el circuito del Gobierno regional", agregó.

Humberto Abanto indicó que el Ministerio Público no había "verificado" dónde se encontraba despachando su defendido e insistió en que la ruta iba a parar "al circuito interno" del edificio.

"Puntualmente, hay una oficina, hay una escalera que se demuele, ¿eso es un forado que facilita la fuga? ¿A dónde fuga? Al circuito interno de vías dentro del edificio donde está el Gobierno regional […]. ¿A dónde fugaría? Va a estar dando vueltas dentro de las instalaciones. Ni siquiera se verifica dónde efectivamente estaba despachando el señor Castillo, en una oficina del frente, han podido preguntarles a todos los empleados", prosiguió.

Por otro lado, el letrado sostuvo que "no hay graves y fundados elementos de convicción" que justifiquen el pedido de la Fiscalía, ya que, según dijo, "no hay un dato que diga que él intervino siquiera indirectamente por razón de su cargo" en la contratación de Hiromi Zuñiga o Jimmy Whu, ni evidencia de que este último aportó a la campaña electoral de su defendido.

"¿Dónde está la intervención de Ciro Castillo, excepto en las inferencias del representante del Ministerio Público? Cuando ve que la información de ONPE desvirtúa su afirmación, entonces apela a un adjetivo: clandestino. Todo era clandestino", indicó.

"El plazo de 36 meses no se encuentra debidamente motivado. El requerimiento se apoya en argumentos genéricos sin justificar su necesidad en el caso concreto. No individualiza al imputado, aplicando el plazo máximo, como si correspondiera indistintamente a todos, infringiendo el deber de motivación y el principio de proporcionalidad", puntualizó.

Finalmente, dijo que su representado tiene arraigo domiciliario y arraigo laboral, ya que "está habilitado para el ejercicio de la profesión médica". Además, alegó que tiene "arraigo por enfermedad", ya que padece diabetes mellitus y es un "paciente insulino dependiente".