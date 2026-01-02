Fiscalía inició investigación preliminar tras ataque armado a agrupación 'Carlos Miguel y Orquesta' en Carabayllo

El Ministerio Público informó a través de sus redes sociales que abrió una investigación preliminar tras el ataque armado que sufrió la agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’ en plena presentación, a la altura del kilómetro 17 de la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Carabayllo.

La Fiscalía señaló que la investigación busca identificar a los responsables del atentado, quienes serán procesados por el delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego en agravio de Carlos Quispe y Guillermo Álvarez, músicos heridos en el ataque.

“Fiscalía de Carabayllo investiga el delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego en agravio de dos integrantes de una orquesta musical que resultaron heridos tras un ataque armado”, informó en su cuenta de X (antes Twitter).

Asimismo, la Fiscalía precisó que las diligencias preliminares están a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo (Segundo despacho), en Lima Norte.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía de Carabayllo investiga el delito de lesiones graves por proyectil de arma de fuego en agravio de dos integrantes de una orquesta musical que resultaron heridos tras un ataque armado.



✅ Las diligencias preliminares están a cargo de la Segunda Fiscalía… pic.twitter.com/Vb4jra51gu — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) January 2, 2026

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

El atentado

La agrupación ‘Carlos Miguel y Orquesta’ fue víctima de un feroz ataque cuando brindaba un concierto en el distrito de Carabayllo.

En las cámaras de seguridad, a las que tuvo acceso RPP, se observa que minutos después de la medianoche del último viernes, 2 de enero, los músicos se encontraban sobre el escenario, interpretando uno de sus temas, cuando fueron sorprendidos por sujetos armadas a bordo de motocicletas.

Tras arribar al lugar, los sujetos abrieron fuego contra el escenario, impactando a dos de los integrantes de la agrupación de cumbia.

Al escuchar los disparos, los asistentes al recital comenzaron a correr. Por su parte, los miembros de ‘Carlos Miguel y Orquesta’ acudieron a atender a sus compañeros heridos.

Cabe mencionar que los dos músicos heridos permanecen hospitalizados, con pronóstico reservado.