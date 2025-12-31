Poder Judicial inició audiencia por pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo

Ciro Castillo Rojo se encuentra prófugo desde el pasado 15 de diciembre. | Fuente: Andina

El Poder Judicial inició este miércoles la audiencia pública para evaluar el pedido fiscal de 36 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador regional del Callao, Ciro Castillo Rojo, investigado por el presunto delito de organización criminal en el marco del caso denominado 'Los Socios del Callao'.

La sesión fue dirigida por el juez Edie Walther Solórzano Huaraz, del 11° Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao. El requerimiento fue sustentado por el fiscal provincial Wils González Morales, quien señaló que Castillo Rojo no contaría con arraigo domiciliario y tendría facilidades para abandonar el país, lo que representaría un riesgo de fuga.

Durante la audiencia, la Fiscalía también mencionó la presunta existencia de un túnel construido en noviembre pasado dentro de una oficina del Gore Callao y de uso exclusivo del gobernador regional, el cual habría permitido el acceso directo a una cochera vehicular.

Según el Ministerio Público, esta obra se habría realizado fuera del horario laboral y sin la documentación correspondiente, lo que evidenciaría una supuesta intención del investigado de eludir a la justicia.

“La construcción de una ruta de escape en el Gore Callao, ahora con esto se notaría la actitud del investigado Ciro Ronald Castillo Rojo Salas para eludir la justicia quien abrió ordenado la construcción de dicha ruta escape fuera del horario laboral de 17 horas a 19 horas sin la documentación respectiva que suscite la necesidad de dicha confusión con conexión a la cochera vehicular que facilitaría su traslado fuera de las instalaciones del Gobierno Regional del Valle del Callao”, sostuvo la Fiscalía durante su exposición ante el juzgado.

Cabe recordar que Ciro Castillo Rojo se encuentra prófugo desde el pasado 15 de diciembre. La audiencia continuará este jueves 1 de enero, a partir de las 10:00 a. m.

¿Cómo habría operado la organización criminal 'Los socios del Callao'?

En el requerimiento de detención preliminar y allanamiento presentado por la Fiscalía ante el Poder Judicial, se señala que serían 15 los funcionarios del GORE Callao que estarían directamente involucrados en los hechos, entre ellos, el gobernador regional Ciro Castillo. Las diligencias apuntan a la comisión de los supuestos delitos de organización criminal y colusión agravada en agravio del Estado.

El Ministerio Público refiere que se habrían cometido "tres grandes hechos" delictivos: direccionamiento y adjudicación de contrataciones "sin proceso de selección por montos iguales o inferiores a 8 UIT realizadas por el GORE Callao" a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez. En el primer caso, habrían sido 37 contrataciones por S/874 575; y, en el segundo, 19 por S/518 525.

Además, se habría realizado el mismo proceso en el CAFED Callao a favor de los proveedores Luis Antonio Blanco Cabrera y Rafael Moscaisa Gutiérrez, siendo 7 contrataciones en total por S/68 021.10.

La Fiscalía precisa que Ciro Castillo habría participado, "de manera coordinada y permanente", en los 3 hechos delictivos. Como gobernador regional del Callao y máxima autoridad de la jurisdicción, "fue el responsable de la selección de Jimmy Alexander Whu Cardenas" como asesor FAG de la entidad, y de Hiromi Zúñiga Jauregui como jefa de la Oficina de Logística del GORE Callao", encargada de las contrataciones sin procesos de selección.