José Luna Gálvez asegura que Daniel Urresti colaboró desde prisión con el plan de seguridad de Podemos Perú

En declaraciones a la prensa, el candidato presidencial de Podemos Perú indicó que coordina con el exministro del Interior, quien purga condena por el asesinato del periodista Hugo Bustios. Según dijo, Urresti es un estudioso de la seguridad, por lo que consideró importantes sus aportes.

José Luna Gálvez, candidato presidencial de Podemos Perú, señaló que el exministro del Interior, Daniel Urresti, colabora desde prisión en la elaboración del plan de seguridad de dicha agrupación política de cara a las Elecciones Generales 2026.

En declaraciones a la prensa, el candidato indicó que Urresti ya elaboró un plan de seguridad para el partido “hace más de cinco años”. Sin embargo, dijo que mantiene coordinación con el también excongresista y que incluso le lleva documentos al penal Virgen de las Mercedes, ubicado en el distrito de Chorrillos, donde cumple condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

“Hemos elaborado un plan con el general Urresti hace cinco años y ahí ya contemplamos que no se recuperará la seguridad ciudadana con tanques y soldados en las esquinas. Se va a lograr haciendo inteligencia y dando a 20 000 policías formación de ternas para que se infiltren como heladeros, chupeteros, transportistas para atrapar a los delincuentes. El presupuesto saldrá del recorte del presupuesto del Congreso de la República”, indicó.

Al ser consultado sobre que pudiera ser contradictorio que Urresti realice un plan para la seguridad ciudadana debido a que se encuentra preso, el candidato indicó que el también exministro es “un estudioso” en el tema y que por la información con la que cuenta tiene que aportar.

“Sigue estudiando toda la temática. Nosotros le llevamos el material de toda la problemática que está ocurriendo. Yo le llevo el material, yo he ido cuántas veces llevando el material para que siga estudiando, él es un estudioso de la seguridad ciudadana. Cómo va a ser contradictorio que alguien que conozca tanta información y tanto ha estudiado y se ha dedicado años a seguridad ciudadana no pueda aportar”, sostuvo Luna.

Pedido a Betssy Chávez

Luna Gálvez también pidió a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, que evite promocionar en redes sociales la candidatura al senado de su madre Herminia Chino, quien postula por Podemos Perú. Según indicó, pueden reunirse, pero deben mantener sus encuentros en el ámbito privado.

“Preferiría que no se hiciera, porque definitivamente ella está en una situación política inestable y debe cuidar las formas y a su mamá también le diría que eso no debe publicarse, si se han tenido una reunión privada, que sea privado pues, porque tampoco vamos a prohibir la reunión de madre e hija”, señaló.

En cuanto a un eventual cierre del Penal de Challapalca en Tacna, el candidato de Podemos Perú indicó que trasladar internos de alta peligrosidad a otros centros penitenciarios generaría mayores costos para el Estado y descartó la implementación de cárceles como El Frontón o en la selva.