Keiko Fujimori reitera que José Jerí debe continuar en la presidencia, salvo que se revele un hecho "realmente gravoso"

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su respaldo a la permanencia de José Jerí al frente de la presiencia de la República, condicionada a la ausencia de pruebas contundentes en su contra sobre posibles actos de corrupción vinculadas a sus encuentros con el empresario chino Zhihua Yang.

"Creemos que el presidente Jerí debe de continuar, salvo que se le encuentre un hecho realmente gravoso y de flagrancia", dijo la lideresa de Fuerza Pouplare en una entrevista con el programa Fuego Cruzado de ATV Noticias.

Fujimori enfatizó que la postura de su partido se ampara en que el legislador -en su calidad de presidente interino- cumple un periodo de transición clave a solo 11 semanas de las elecciones generales de 2026.

La candidata lamentó las explicaciones contradictorias de Jerí ante la Comisión de Fiscalización, que han generado dudas en la opinión pública, y cuestionó su conducta en imágenes y videos divulgados donde aparece ingresando a un restaurante chino en San Luis y a un local comercial en la calle Paruro en el Cercado de Lima.

Fujimori atribuyó estas actitudes posiblemente a la "falta de experiencia" o "juventud" del presidente del Congreso, aunque recordó su propia candidatura presidencial a una edad similar.

A pesar de ello, dijo que el hecho le genera "muchísima desconfianza" pues se deduce que el mandatario está intentando esconderse".

Respecto a las denuncias periodísticas, como las reveladas por el diario Perú 21 sobre supuestos vínculos de Jerí con empresarios chinos relacionados al "club de la construcción", la lideresa fujimorista insistió en la necesidad de investigaciones exhaustivas por parte del Ministerio Público y el Congreso, sin opinar sobre informes confidenciales que no conoce.



Niega blindaje a José Jerí



Fujimori descartó cualquier protección indebida hacia Jerí por parte de su bancada. "Descarto tajantemente un blindaje", sentenció Fujimori, comparando la situación con la inicial reticencia de Fuerza Popular a votar por la vacancia de Martín Vizcarra en septiembre de 2020, hasta que surgieron evidencias adicionales.

"Si hubiese un hecho de flagrancia inmediatamente, Mávila, no tendremos ningún problema en cambiar esta posición; estamos atentos, por supuesto", precisó Fujimori, subrayando la prioridad de la serenidad y responsabilidad en el contexto electoral actual.

La lideresa explicó que la elección de Jerí como presidente del Congreso se debió a su capacidad para generar consensos entre las bancadas, más que a ser la opción ideal.



Afirma que llamadas "leyes procrimen" es parte de la "narrativa caviar"



En la misma entrevista, Fujimori rechazó el calificativo de "leyes procrimen" aplicado a normas aprobadas por el Congreso en materia de seguridad.

"Sobre las mal llamadas leyes procrímenes esto es una narrativa caviar", afirmó Fujimori, negando que el Parlamento legisle en favor de la delincuencia.

Según su análisis, la criminalidad en Perú se incrementó drásticamente en 2017 debido a la apertura de fronteras, no por la legislación reciente.

"Yo descarto que el Congreso de la República esté aprobando ese tipo de normas, porque además, si es que vemos la estadística de la criminalidad, la criminalidad explotó en el año 2017 con la apertura de las fronteras e y el descontrol en ese momento", explicó Fujimori.



La candidata defendió medidas específicas, como el retorno de la investigación de delitos a la Policía Nacional.

"Lo que sé es que por ejemplo se ha priorizado para que la investigación de los delitos no se siga haciendo a través del Ministerio Público sino que regrese como corresponde y como lo hacen en todos los demás países a la Policía Nacional; nosotros creemos que eso es muy importante", detalló Fujimori.

Asimismo, justificó la reducción de plazos en la colaboración eficaz para prevenir riesgos. "Hay ciertas cosas como por ejemplo acotar los plazos en el tema de la colaboración eficaz porque lo que se quiere evitar, eso es lo que ha buscado y explica el Congreso de la República, es que luego hayan casos como lo de Miguel Castro que terminó asesinado por la especulación de un suicidio", argumentó Fujimori.

Afirmó que Fuerza Popular cuenta solo con 20 de 130 congresistas, y que estas leyes se debaten en comisiones con participación multipartidaria.

