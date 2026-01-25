Empresa que tendría relación con empresario chino Zhihua Yang ganó contrato en Palacio de Gobierno, según Cuarto Poder

El dominical Cuarto Poder reveló que la empresa Nuctech Perú S.A.C. obtuvo su primera orden de servicio con el Estado para el mantenimiento preventivo de equipos de inspección por rayos X y detectores de metales T en Palacio de Gobierno.

Una empresa china relacionada con el empresario Zhihua Yang logró, por primera vez, una orden de servicio con el Estado peruano durante la gestión del presidente de la República, José Jerí. El contrato fue otorgado directamente por el Despacho Presidencial.

De acuerdo con el programa Cuarto Poder, se trata de Nuctech Perú S.A.C., que se encuentra inscrita como proveedora del Estado desde el 9 de mayo de 2023. Sin embargo, durante casi dos años no obtuvo ningún contrato público. Esta situación cambió con la llegada de José Jerí a la Presidencia de la República, cuando la empresa recibió una orden de servicio directamente del Despacho Presidencial, una de las instancias más sensibles del aparato estatal.

El vínculo no es menor, pues, según la investigación periodística, Nuctech Perú S.A.C. guarda relación con un edificio, ubicado en la avenida San Luis, en el distrito de San Borja, provincia de Lima, inmueble de propiedad del empresario Zhihua Yang. En ese mismo lugar funciona un chifa donde el mandatario Jerí sostuvo una reunión no registrada oficialmente con Yang el pasado 26 de diciembre. Por este caso, algunos congresistas piden la vacancia del mandatario.

El reportaje dio cuenta también que la presencia de Zhihua Yang en el entorno del presidente Jerí no es reciente. El empresario chino ha sido visto acompañando al jefe del Estado al día siguiente de la juramentación presidencial, cuando un incendio de grandes proporciones afectó la zona de Pamplona, en el distrito de San Juan de Miraflores. En la visita oficial al lugar, Jerí estuvo acompañado por una delegación china, entre cuyos integrantes se encontraba Yang.

En palabras del analista político César Campos, la figura de Yang resulta clave. “Esto nace desde mucho antes, pero al parecer se ha consolidado con la presencia de José Jerí como jefe de Estado interino. [Zhihua Yang] es un personaje central en la coordinación intermedia con empresas estatales que vienen a ganar licitaciones en el país”, señaló.

Aparece un nuevo actor

En este escenario aparece Shui Qin Quin. El dominical indicó que este ciudadano chino registró al menos tres visitas a Palacio de Gobierno en diciembre de 2025: el 19 de diciembre ingresó como visitante particular y permaneció varias horas en la Unidad Funcional de Seguridad. Ese mismo día volvió a entrar por la tarde. Al día siguiente, 20 de diciembre, retornó nuevamente a la sede del Ejecutivo.

Coincidentemente, la empresa de Shui Qin, Nuctech Perú S.A.C., obtuvo su primera orden de servicio con el Estado. El contrato, emitido el 16 de diciembre de 2025 y por la suma de 35 577 soles, fue otorgado por el Despacho Presidencial para el mantenimiento preventivo de equipos de inspección por rayos X y detectores de metales T en Palacio de Gobierno.

Nuctech Company Limited es una empresa china internacional dedicada a soluciones de inspección de seguridad. En 2015, Shui Qin recibió la representación de la marca en el Perú y, en 2018, fundó Nuctech Perú S.A.C. como socio principal.

Documentos oficiales, difundido por el reportaje, señalan que la representación y respaldo local de Nuctech en el país está a cargo de Cayman S.A.C., compañía que opera en el sexto piso del mismo edificio vinculado a Zhihua Yang en San Borja. Esta empresa se presenta como representante exclusiva de la marca Nuctech en el Perú.