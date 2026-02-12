Plan Nacional de Seguridad Ciudadana debe enfocar "acciones directas en contra de la criminalidad", dice especialista

Fernando Silva, abogado especialista en derecho penal y penitenciario, señaló a RPP que el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, que presentará José Jerí ante el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (CONASEC), debe incluir "acciones directas contra la criminalidad".

"Espero que el presidente plantee acciones directas en contra de la criminalidad. Que no sea un discurso el que escuchemos hoy día, que no sea más de proyectos o más de planes hacia el futuro, sino acciones concretas" expresó en RPP.

Asimismo, aseguro que debe anunciar el "fortalecimiento de la Policía, así como acciones que tienen que ver directamente con un esquema de bloqueo desde el punto de vista de los penales".

"Acciones que tienen que ver directamente con un esquema de bloqueo desde el punto de vista en los penales de claramente cómo es que se puede manejar desde un penal el tema de las extorsiones y el manejo directo además de apoyo a las personas que están extorsionadas o las empresas que están extorsionadas, sobre todo las empresas de transporte y las pequeñas y medianas empresas", declaró Silva a Ampliación de Noticias.

Propuesta del gobierno

Como se recuerda, José Jerí no descartó que en dicha entidad multisectorial, Conasec, se propongan algunas modificaciones.

El ministro del interior, Vicente Tiburcio, señaló que la elaboración del informe contó con la participación de diversas entidades nacionales y organismos internacionales, entre ellos el FBI de los Estados Unidos.

Sobre creación de SUNIR

Por otro lado, el especialista mencionó que la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir) es una oportunidad de inicio que puede mejorar la eficiencia del sistema.

"Todos hablábamos del jefe del INPE, pero ese señor se regía mediante un consejo penitenciario. Ahora no, ahora tenemos una sola autoridad, que es el jefe de la superintendencia, que puede, además, tomar las decisiones mucho más rápidas y, finalmente, ser el responsable", mencionó en RPP.

Silva destacó la importancia de tener una sola autoridad en lugar de un consejo; sin embargo, también expresó su preocupación por la falta de un concurso público para la selección del jefe de Sunir, quien será nombrado directamente por el ministro de Justicia.

"El jefe de la superintendencia, de acuerdo al decreto legislativo que se ha publicado, es escogido por el presidente de la República y por el ministro de Justicia mediante una resolución suprema. Sin embargo, podría ser una circunstancia mucho mejor que sea a través de un concurso público, sin duda. Sin embargo, este primer paso es muy importante", añadió Fernando Silva.