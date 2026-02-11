Últimas Noticias
Mario Vizcarra califica de “bajeza” difusión de fotos de Martín Vizcarra durante requisa en Barbadillo

El candidato presidencial sostuvo que lo ocurrido responde a una “cortina de humo y una venganza”, al indicar que tanto él como su entorno han sido críticos “del gobierno de [José] Jerí y del Parlamento”.

El candidato presidencial de Perú Primero, Mario Vizcarra, cuestionó la difusión de fotografías de su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, tomadas durante una requisa en el penal de Barbadillo.

Durante una entrevista en el programa Prueba de fuego de RPP, calificó el hecho como “una bajeza”,.

“Hasta los enemigos más acérrimos de Martín Vizcarra han protestado. Es una bajeza lo que han cometido”, afirmó.

Asimismo, informó que se ha presentado una denuncia penal contra Henry García Malpartida, director de Seguridad del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe), por presunto abuso de autoridad.

En ese sentido, explicó que en menos de 24 horas se realizaron tres requisas en el establecimiento penitenciario donde permanece recluido Martín Vizcarra junto a otros exmandatarios.

Dos de ellas -precisó- se desarrollaron con normalidad; sin embargo, la segunda, dirigida por García Malpartida, habría incurrido en presuntos excesos que motivaron la denuncia.

Por otro lado, el candidato sostuvo que lo ocurrido responde a una “cortina de humo y una venganza”, al indicar que tanto él como su entorno han sido críticos “del gobierno de Jerí y del Parlamento”.

Finalmente, remarcó que nunca antes se habían realizado requisas de esa naturaleza a los expresidentes recluidos en Barbadillo, algunos de los cuales permanecen allí desde hace varios años.

 “Los expresidentes que están en Barbadillo, algunos tienen tres, cuatro o cinco años, nunca ha habido una requisa así. Y ni hablar de [Alberto] Fujimori, ¿cuántos años estuvo ahí?”, concluyó.

