Comisión de Ética Parlamentaria aprueba informe que recomienda suspender por 120 días a Lucinda Vásquez por caso ‘Mochasueldos’

La medida incluye también el descuento de sus haberes. El titular del grupo de trabajo, Elvis Vergara, dijo que el caso ha sido elevado al pleno del Congreso para su debate y votación definitiva.

La Comisión de Ética Parlamentaria aprobó por mayoría (cuatro votos a favor, 1 en contra y 1 abstención) el informe final que recomienda suspender del ejercicio del cargo a la congresista Lucinda Vásquez Vela, de la bancada de Juntos por el Perú - Voces del Pueblo - Bloque Magisterial, por la presunta contratación de familiares en su despacho y el supuesto recorte salarial a sus trabajadores.

La medida incluye también el descuento de sus haberes por 120 días.

El presidente del grupo de trabajo, Elvis Vergara, detalló que el caso ha sido elevado al pleno del Congreso para su debate y votación definitiva.

Radiografía de la denuncia contra Vásquez Vela

En mayo de 2025, una investigación periodística dio cuenta que la congresista Lucinda Vásquez Vela habría contratado a familiares en su despacho y recortado los sueldos a sus trabajadores.

La grave acusación fue formulada ante la Comisión de Ética Parlamentaria por Walter Tello Ramírez y Natalia Vásquez Sangama, exasesores de Vásquez Vela, al considerar que la congresista vulneró la ética parlamentaria, motivo por el cual se le inició una indagación preliminar.

El dominical Cuarto Poder señaló que al menos tres sobrinos de la parlamentaria por la región de San Martín estarían trabajando en su despacho: Jimmy Pinchi Pezo (coordinador de despacho), Edwar Rengifo Pezo (auxiliar de despacho) y Kenyi Castro Rivas (técnico de despacho). Los sueldos que perciben serían de 3 146 soles, 3 600 soles y 7 200 soles, respectivamente.

Ante estas denuncias, Vásquez negó todo. “¿Usted ha contratado familiares en su despacho?”, le preguntó el reportero, a lo que la legisladora respondió: “No, no, para nada”.

El reportaje también sostuvo que Marti Frans Villacorta Vásquez, hijo de la congresista, visitó su despacho más de 130 veces. Además, habría realizado visitas institucionales identificándose como personal del Congreso, pese a que no figura como trabajador de ese poder del Estado.

Por si fuera poco, Walter Tello, exasesor principal del despacho, denunció en aquel momento que tanto él como otros trabajadores fueron obligados a entregar parte de sus sueldos a la parlamentaria “en diferentes modalidades”.

“En mi caso, era una modalidad de préstamos (400, 500, 2,500 soles) para depositarse en cuentas de algunos familiares, con la supuesta promesa de devolución, pero esos montos nunca eran devueltos”, contó.

El programa presentó conversaciones por chat y comprobantes de transferencias bancarias a cuentas de personas allegadas a la congresista, como Hugo Pinchi Vásquez, Elva Rengifo Pezo y Milagros Saldaña.

Además, Natalia Vásquez habría recibido la orden de transferir mensualmente “más de 2 000 soles” de su salario a Kenyi Castro Rivas, sobrino nieto de la legisladora.