Congresista Ana Zegarra fue excluida de las Elecciones Generales 2026 pero aún puede apelar

La candidata a diputada por Loreto cuenta con sentencia firme en primera instancia por el delito contra la Administración Pública. Esta decisión puede ser apelada ante el pleno del Jurado Nacional de Elecciones.

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Maynas (Loreto) decidió declarar fundada la tacha contra la candidatura de la actual congresista Ana Zegarra Saboya y, con ello, excluirla de la lista a la cámara de diputados por la que postula a esta región por el partido político Somos Perú.

A través de la Resolución N° 00034-2026-JEE-MAYN/JNE, este colegiado tomó esta decisión tras evaluar el recurso presentado por la ciudadana Leydi Margarita Iriarte Salas, que sustentó que la candidata debe ser apartada del proceso electoral por encontrarse impedida de postular a cargos de elección popular por tener sentencia condenatoria vigente.

“La prueba documental acredita que a la ahora candidata Ana Zadith Zegarra Saboya fue juzgada y condenada por el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Alto Amazonas – Yurimaguas, bajo el proceso penal N° 01202- 2019-72-2210-JR-PE-01, en el cual se emitió la resolución n.°13 de 06 de junio de 2023, que la condena por el delito contra la Administración Pública en la modalidad de falsa declaración en procedimiento administrativo, tipificado en el artículo 411° del Código Penal, en agravio del Estado Peruano-Jurado Nacional de Elecciones”, se lee en la resolución.