Elvis Vergara anuncia que Fiscalización evaluará pedir facultades de comisión investigadora por caso José Jerí

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Elvis Vergara, manifestó que "hay una larga lista" de personas que serán invitados para acudir y brindar sus testimonios en la investigación que involucra al presidente.

Elvis Vergara, presidente de la Comisión de Fiscalización, anunció este miércoles que se evaluará pedir las facultades de comisión investigadora por el caso de las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí con empresarios chinos porque consideró que "hay temas que aún están pendientes".

"De ser necesario también, en la próxima sesión ordinaria o extraordinaria, plantearemos a la comisión la solicitud para que se pueda dar las facultades de comisión investigadora; sin embargo, más allá de ello, estamos a expensas de la Mesa Directiva porque ellos son los que convocan al Pleno y lo convocarán cuando corresponda", expresó en conferencia de prensa.

Vergara indicó también que requerirán las facultades para continuar con las sesiones de manera permanente a fin de acelerar las investigaciones en las próximas semanas.

"La Comisión de Fiscalización no va a acatar el receso, vamos a requerir, administrativamente, las facultades para poder continuar con las sesiones de manera permanente de aquí en adelante una o dos veces por semana... la ciudadanía lo que más exige es transparencia", expresó el parlamentario.

El legislador indicó que "hay una larga lista" de personas que serán invitados para acudir a la comisión de Fiscalización y dar sus declaraciones con respecto al caso del mandatario.



José Jerí reitera su inocencia

José Jerí se presentó este miércoles ante la Comisión de Fiscalización del Congreso y explicó que la reunión del 26 de diciembre con Zhihua Yang, llevada a cabo en un chifa en San Borja, tuvo un carácter informal y que solo se habló sobre la celebración del Día de la Amistad Peruano-China y una invitación para viajar al país asiático, la cual no aceptó. También afirmó que no se abordaron asuntos relacionados con empresas ni se solicitó ninguna clase de favor.

Jerí aseguró que no tuvo comunicación con funcionarios de Indecopi ni intervención en la resolución que favoreció al local del empresario en el Centro Histórico de Lima. Sobre el momento en que discutía con alguien por teléfono, señaló que ese día se enteró que un video que grabó en el IPD no podía difundirse porque le indicaron que podría vulnerar la neutralidad electoral.

El mandatario también reconoció que se reunió con el empresario en el chifa los días 3 y 9 de diciembre, pero insistió en que en estos encuentros solo se habló del Día de la Amistad Peruano-China.