Wilson Soto no rechaza suspensión de congresistas de Acción Popular por caso Los Niños: "Van a colaborar"

Congreso Wilson Soto: "Vamos a comenzar ordenando la casa"

Wilson Soto, congresista de Acción Popular | Fuente: RPP

El congresista Wilson Soto (Acción Popular), destacó la realización del plenario nacional de su partido político el sábado pasado, donde se suspendió a seis parlamentarios de su bancada por el caso Los Niños. Además, consideró que estos legisladores colaborarán con las investigaciones de un tribunal disciplinario partidario.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias, Wilson Soto saludó también el reconocimiento de Edmundo del Águila como secretario general del Acción Popular por parte del Jurado Nacional de Elecciones.

"Vamos a comenzar ordenando la casa porque hemos tenido ocho años sin dirigentes", indicó.

En relación a la suspensión de la militancia y apertura de investigación contra Darwin Espinoza, Raúl Doroteo, Jorge Flores, Elvis Vergara, Ilich López y Juan Carlos Mori, el parlamentario Wilson Soto no rechazó la decisión del plenario y se mostró seguro que todos ellos "van a colaborar".

"Todos tenemos que comparecer, todos estamos en la obligación, si hay algún llamamiento, en este caso se formó el Tribunal Nacional de Disciplina por dos salas, estoy seguro que mis colegas congresistas de la bancada cuando los llamen en su oportunidad van a ir y comparecer. Solamente pido un debido proceso bajo los procedimientos establecidos y estoy seguro que ellos van a colaborar", dijo.

Wilson Soto admitió que hubo "lios internos" en Acción Popular y se expresó en contra de ventilar estos temas del partido en los medios de comunicación.

"A mí me incluyeron (en la investigación fiscal) a raíz de que yo he ido a Palacio de Gobierno para conversar netamente sobre las problemáticas de Huancavelica, en este caso era por la falta de hospitales en Huancavelica y la reactivación del 'tren macho'. Entonces, aproveché yo en conversar estos temas con el presidente de la República, pero en ningún momento le he dicho te voy a apoyar y en ningún momento he pactado con él", aclaró.

Situación en el INEN

De otro lado, Wilson Soto denunció la falta de medicinas en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), por lo que anunció que se reunirá con el ministro de Salud, César Vásquez.



"No hay medicinas en el INEN, hay muchas personas que vienen de provincia y a veces tiene que comprar con sus propios recursos en las farmacias al lado del INEN, es preocupante", manifestó.

Wilson Soto precisó que apoya hay un proyecto de ley que modifica la Ley 31336, Ley Nacional del Cáncer, aprobado en la Comisión de Salud parlamentaria, que busca devolver la independencia de compra de alimentos al INEN.