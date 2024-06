Procuraduría del Congreso denunció a periodista por reportaje sobre Alejandro Soto: ¿por qué se cuestiona la medida?

Judiciales El periodista indicó que el objetivo del reportaje era mostrar que el titular del Parlamento "no contó la verdad"

El último domingo, un reportaje de 'Cuarto Poder' revelaba que el presidente del Congreso, Alejandro Soto, no habría dicho toda la verdad sobre su relación con Lizeth Peralta Salas, madre de su menor hijo.

Imágenes de dicho programa mostraban que el titular del Parlamento mantendría una relación cercana con ella, pese a que negó -en una conferencia de prensa de agosto del año pasado- que mantenía un vínculo sentimental con Peralta Salas, de quien dijo que vivía en el Cusco y estaban separados. Esto, cuando la Comisión de Ética inició una investigación en su contra por haber contratado en su despacho a la hermana de esta.

Ante la emisión del reportaje, el presidente del Congreso emitió una serie de tuits indicando que es "una bajeza tener que recurrir a temas exclusivamente personales cuando no se tiene otro argumento para desprestigiarme".

"La nota emitida de forma irresponsable por Cuarto Poder expone a mi entorno familiar, sin cuestionar ningun hecho político o vinculado con mi gestión", sostuvo.

"No tengo ninguna historia que ocultar, mis actos son públicos y transparentes. Quien afirme lo contrario tendrá que probarlo en las instancias correspondientes", agregó.

Es una bajeza tener que recurrir a temas exclusivamente personales cuando no se tiene otro argumento para desprestigiarme. La nota emitida de forma irresponsable por @Cuarto_Poder expone a mi entorno familiar, sin cuestionar ningun hecho político o vinculado con mi gestión. — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) June 24, 2024

Asimismo, Soto Reyes interpuso una queja ante la presidenta de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión (SNRTV), Michelle Szejer, contra la conductora de Cuarto Poder, Sol Carreño; la directora periodística, Rosana Cueva; y el reportero José Hidalgo "por transgresión" a su "derecho al honor" y "violación a su intimidad personal y familiar".

No obstante, organizaciones de prensa alertaron que el autor del referido reportaje, el periodista de investigación José Miguel Hidalgo, fue denunciado por el procurador del Congreso de la República por un presunto reglaje seguido contra Soto Reyes. ¿Por qué se ha cuestionado esta denuncia y se le ha calificado como un nuevo ataque a la prensa?

IPYS: Denuncia es "absolutamente descabellada"

El asesor jurídico del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), Roberto Pereira, consideró que la denuncia contra el autor del reportaje sobre Alejandro Soto es "descabellada", pues la conducta que se imputa no se condice con el tipo penal, y que es un "amedrentamiento" contra la libertad de expresión.

"En las páginas iniciales de esta denuncia se aprecia que la imputación es por el delito de reglaje, lo cual sin duda significa un amedrentamiento, un atentado, diría yo, contra la libertad de expresión, porque la finalidad de este tipo de imputaciones, manifiestamente descabelladas, no es otra que poner contra la pared a los periodistas, amedrentarlos", dijo en La Rotativa del Aire de RPP.

"El delito de reglaje es un delito que sanciona conductas precursoras de la comisión de delitos comunes; es decir, el reglaje lo que hace es sancionar el acopio de información exclusivamente con fines delictivos, para cometer secuestro, para cometer homicidio, para cometer robos. En eso consiste el delito de reglaje, cosa que es absolutamente descabellada plantear en el caso de un reportaje periodístico", agregó.

Asimismo, Pereira indicó que el Ministerio Público debería rechazar de plano la denuncia y cuestionó que se utilicen recursos del Estado para amedrentar a la prensa.

"Estos son actos claramente de amedrentamiento a la prensa, que pretenden instrumentalizar a la justicia penal. Por eso es que el IPYS, en su comunicado, hace un llamado al Ministerio Público a rechazar de plano este tipo de denuncia, porque es evidente la manifiesta impertinencia de imputar un tipo penal y tratar como delincuentes a los periodistas", aseveró.

"Cuando los propios funcionarios públicos involucran a su familia en decisiones o en actos que se vinculan con su función pública, el umbral de protección de su privacidad decae", añadió.

Además, el jurista resaltó que si se acredita que Soto Reyes "ha utilizado los recursos del Estado y su poder como congresista para favorecer a la hermana de su pareja o de la mamá de su hijo, esa conducta sí es la que desprestigia la institución del Congreso".

CPP: Denuncia "sentaría un pésimo precedente" para la libertad de expresión

Por su parte, el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) rechazó también la denuncia interpuesta contra el periodista José Hidalgo y señaló que “resulta descabellada” la demanda por la comisión del presunto delito “contra la tranquilidad pública en modalidad de reglaje”, aunque dijo que era "peligrosa" por lo que se imputaba.

En ese sentido, la entidad indicó que el informe periodístico tenía como fin “transparentar a la ciudadanía que el presidente del Congreso sí mantiene una relación con una mujer a cuya hermana contrató en su despacho” y que Soto "habría mentido al señalar que tal relación no existía”, lo que configuraría “un hecho de presunto nepotismo”.

Asimismo, precisó que el delito de reglaje “se configura cuando se tiene el objetivo de atentar contra la seguridad de las personas”.

Si bien Soto alega que dicho reportaje expone a su hijo y la madre de este, el mismo periodista -de acuerdo con el CPP- sostuvo que por seguridad de los aludidos no se detalla la dirección de la vivienda y que en la nota se menciona que parte de las imágenes se obtuvieron de cámaras de seguridad tras una solicitud de acceso a la información pública.

Por tal motivo, la asociación civil pidió que la referida denuncia sea retirada, pues sostiene que de ser aceptada “sentaría un pésimo precedente que afectaría la libertad de expresión y la rendición de cuentas a la ciudadanía”. A ello, agregó que equipararía la búsqueda de la verdad a través del periodismo “con una práctica delictiva”.

El Consejo de la Prensa Peruana pide que se retire la denuncia del congresista Alejandro Soto contra el periodista de @Cuarto_Poder José Miguel Hidalgo.



Un reportaje no puede ser considerado reglaje. pic.twitter.com/3GXxxw1KZB — Consejo de la Prensa Peruana (@ConsejodePrensa) June 28, 2024

José Miguel Hidalgo: "Quien tiene que responder sobre este tipo de denuncia es el procurador"

A su vez, el periodista José Miguel Hidalgo, en diálogo con RPP, cuestionó que la denuncia haya sido interpuesta por el procurador del Parlamento y no por Alejandro Soto. Según dijo, esto se debería a que "no hay sustento" para presentar dicha denuncia.

"El procurador representa y defiende los intereses del Estado, en este caso del Congreso. La pregunta es: ¿está él colocando una denuncia para defender a Soto o a la institución del Congreso? Eso es lo que nos llama mucho la atención por las actitudes que han tenido desde el Parlamento", señaló a Las cosas como son.

"Probablemente, tenían conocimiento de que no hay sustento, y por eso, como presidente del Congreso y como persona natural, no quería poner esta denuncia, y se termina utilizando al procurador. Esto es lo grave, que quien tiene que responder sobre este tipo de denuncia es el procurador, una persona a la que se le paga con el dinero de todos los peruanos", agregó.

El hombre de prensa indicó que el referido procurador "tiene que responder de dónde saca argumentos para acusar a un reportero de investigación que hay un reglaje".

"La ley lo dice clarísimo (…), que quien comete un reglaje es quien persigue con armas (…) para luego cometer un delito. ¿Cuál es nuestro delito? Mostrar que nos mintió", subrayó.

Asimismo, Hidalgo indicó que uno de los argumentos de la Procuraduría es que se habría exhibido al menor hijo de Alejandro Soto y el nombre del distrito en el que este vive, además de información sensible sobre su identidad familiar y personal. No obstante, el periodista indicó que en ninguna parte del reportaje se muestran esos datos.

"Me gustaría decir: ¿en qué parte del reportaje se expone el rostro del menor? Somos muy cuidadosos de eso y se tapa. En los reportajes de investigación, cuando hay un menor de edad que se expone y que tiene que ser expuesto para demostrar un hecho periodístico, se blurea, se tapa la imagen", aseveró.

"Además, él dice que lo exponemos y que se expone su seguridad porque decimos dónde vive. ¿En qué momento hemos dado la referencia o la dirección? El reportaje es muy claro, decimos literalmente: ‘para proteger al presidente del Congreso no vamos a decir cuál es la dirección del domicilio’, remarcó.

El periodista resaltó que "nunca se ha tratado de afectar algún tipo de intimidad" del titular del Parlamento, y que se debe diferenciar "entre lo privado y lo íntimo".

"Si nosotros hubiéramos tenido una imagen dentro de un domicilio o afectar la vida íntima sería muy diferente (…). Hemos sido muy cuidadosos en no mencionar el tipo de la calle, solo el distrito. En su denuncia dice que se mencionó el distrito donde vive, insisto, cuál es el argumento", refirió.

"Me llama la atención que se ha hecho la denuncia con el tiempo que se le paga al procurador, con hojas que se imprime de la Procuraduría, con el dinero del Estado (…). Tenemos para defendernos, lo que nos sorprende es que nos defendemos ante la Procuraduría, no ante Alejandro Soto", puntualizó.

Finalmente, Hidalgo indicó que "formalmente, no hemos sido notificados de nada, porque, mientras la Fiscalía no acepte la denuncia, no va a notificar".

Cabe resaltar que, tras la entrevista a Hidalgo en RPP, Alejandro Soto emitió un nuevo tuit señalando que respeta la libertad de prensa, pero que no permitirá "que nadie ponga en peligro los derechos de mi familia".

"No cederé ante ninguna presión mediática, chantaje o reglaje que amenace la integridad de mi hijo. Lucharé con todas mis fuerzas y hasta las últimas consecuencias", sostuvo en la red social X.

Respeto la libertad de prensa, pero no permitiré que nadie ponga en peligro los derechos de mi familia. No cederé ante ninguna presión mediática, chantaje o reglaje que amenace la integridad de mi hijo. Lucharé con todas mis fuerzas y hasta las últimas consecuencias. — Alejandro Soto Reyes (@AlejandroSotoRe) June 29, 2024

Vale señalar también que la respuesta de la Procuraduría General del Estado (PGE) sobre esta denuncia contra el periodista llegó a través de un tuit en el que señaló que la Procuraduría del Congreso "viene adoptando las acciones que corresponden".