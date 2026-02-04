CAL elegirá el 15 de febrero a su nuevo representante ante el Pleno del JNE: conoce a los postulantes

Uno de los cinco representantes del Pleno del JNE proviene del CAL. | Fuente: Andina

El próximo domingo, 15 de febrero, el Colegio de Abogados de Lima (CAL) elegirá a su nuevo representante ante el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En total, hay 11 postulantes a este cargo, entre los que se encuentra el doctor Willy Ramírez Chavarry, que va a la reelección.

En Ampliación de Noticias, Ramírez Chavarry indicó que hay aproximadamente 64 mil votantes hábiles, “de los cuales iremos al sufragio alrededor de 50 000”.

“Es una elección bastante numerosa y compleja. El rol es el de formar parte de un colegiado de cinco que administra justicia electoral de manera exclusiva y, además, excluyente; aunque eso último muchas veces no se quiera entender por los otros entes que administran justicia en el Perú”, refirió.

Willy Ramírez Chavarry fue elegido el 27 de febrero de 2022 y ejerció el cargo durante cuatro años.

“(¿Qué motiva su postulación?) Bueno, el seguir administrando justicia electoral con imparcialidad, con independencia. En estos cuatro años, ya hemos aprendido y, bueno, hemos demostrado también que la materia electoral es un tanto compleja, pero hay que mantenerse firme ante los embates”, refirió.

El abogado busca continuar en el cargo hasta el 2030.



11 postulantes al cargo

Para las elecciones del próximo 15 de febrero, hay 11 postulantes habilitados, entre los que se encuentra Ramírez Chavarry.

“Somos 11 candidatos. La vez pasada, fuimos 6 o 7, si no me equivoco. Ahora somos 11. Bienvenida a la competencia. Todos somos del más alto nivel académico. O sea, no hay que denostar. Yo felicito la participación de mis colegas, pero considero que durante cuatro años más todavía puedo seguir aportando”, refirió

“No hay que improvisar, no hay que dar un salto al vacío, porque estamos en medio de dos grandes procesos electorales: las elecciones regionales y municipales en el segundo semestre”, agregó.

Estos son los 11 candidatos a nuevo representante del CAL ante el Pleno del JNE: David Miguel Dumet Delfín, Willy Ramírez Chávarry, Jaime Elider Chávez Sánchez, Pedro Antonio Martínez Letona, Roque Augusto Bravo Basaldúa, Miguel David Jiménez Torres, Juan Carlos O. Pardo Reyes, Jorge Antonio Jáuregui Mendieta, Hernán Gonzales Barrón, Milton Erick Guzmán Gutiérrez y Tammy Lorena Quintanilla Zapata.

Las elecciones del CAL se realizarán el domingo, 15 de febrero, desde las 8:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en las instalaciones de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).

