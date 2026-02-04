Miembro de mesa: ¿cuánto es la multa por no cumplir el cargo y qué consecuencias hay si no se paga?

Ser miembro de mesa es una función obligatoria y clave para el desarrollo de una jornada electoral. Sin embargo, en cada proceso, algunos ciudadanos optan por no cumplir con esta labor bajo la idea de que “prefieren pagar la multa”. ¿Pero cuánto cuesta realmente no asumir este cargo y qué consecuencias puede traer?

De acuerdo con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), cada mesa de sufragio está conformada por nueve ciudadanos: tres miembros titulares y seis suplentes, quienes son sorteados previamente. Todos ellos deben acudir al local de votación desde las 6:00 de la mañana del día de las elecciones para firmar el acta de instalación y asumir formalmente sus funciones.

Sobre la multa

Quienes no se presenten al local de votación o, estando presentes, se nieguen a conformar la mesa de sufragio, incurren en una infracción electoral y deberán pagar una multa de 275 soles, señaló a El Poder en tus Manos Rafael Arias, subgerente de Relaciones Interinstitucionales de la ONPE.

"Es importante mencionar que a esta cita, antes de las 7 de la mañana, tienen que asistir los 9 miembros de mesa, tanto los tres titualres como los seis suplentes. En caso de que cualquiera de esos nueve no esté y no firme el acta de asistencia de miembros de mesa, va a ser acreedor a una multa de 275 soles", señaló.

Arias recalcó que el cargo de miembro de mesa es crucial en el desarrollo de la jornda electoral porque "permite que los electores puedan ir a votar tranquilamente, habilitar las mesas de votación y que no se perjudique el derecho al voto de nadie".

¿Qué ocurre si no pago la multa?



Si no se paga multa electoral puede generar inconvenientes para realizar diversos trámites, incluso, ante entidades del Estado, entre ellos, procedimientos administrativos. Así lo explicó a El Poder en tus Manos Luis Grillo, jefe de la Oficina de Atención al Usuario del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

"Por ejemplo, si quieres renovar tu DNI ante el Reniec, el sistema va a mostrar que tienes multas pendientes de pago tienes y tendrás que acercarte a regularizar ello. Si quieres sacar tu pasaporte, dentro del procedimiento del flujo para ese trámite, Migraciones va a detectar que tienes multas pendientes de pago, te va a pedir por favor atenderlo. O si vas para sacar tu RUC, y SUNAT verifica dentro de su procedimiento [que tienes una multa], y te va a decir no podemos atenderlo. O quieres comprar un bien y tienes que ir al notario, dentro de su procedimiento, va a tener consultar nuestra plataforma de multas electorales y verá que tienes algo por atender", señaló.



En ese sentido, Grillo señaló que lo conveniente es que los ciudadanos, en caso registren una multa electoral en el marco de las Elecciones Generales 2026, puedan regularizar este trámite lo más pronto una vez concluido el proceso electoral.