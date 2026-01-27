César Acuña sobre investigación a APP por dádivas: “Si algún candidato se equivoca, que asuma su responsabilidad”

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 inició un procedimiento sancionador contra el partido Alianza para el Progreso y la congresista Lady Mercedes Camones, candidata al Senado por dicha organización, por una presunta vulneración a la norma que prohíbe la entrega de dádivas en campaña electoral.

El candidato presidencial por Alianza para el Progreso, César Acuña, respondió al Poder en tus manos de RPP sobre el proceso en contra de Lady Camones, candidata al Senado por Alianza para el Progreso y congresista de la República, por el cual también tendrá que responder su partido político.

En la presentación oficial de los voceros de su partido político, Acuña señaló que "En el año 2016 me excluyeron y me excluyeron por las dádivas; en esa época fue injusto porque la ley de dádivas salió en enero y esa ley ya no era para César Acuña porque ninguna ley que se apruebe después de convocadas las elecciones no era aplicable"

En otro momento el candidato presidencial denunció abuso de poder en contra suya por la decisión que lo dejó fuera de carrera en el 2016: "Se reunieron los cinco miembros del Jurado Nacional de Elecciones, yo estaba en segundo o tercer lugar en las encuestas casi como ahora era la expectativa y me excluyeron. Entonces esto tuve que haber sido una lección aprendida. Si algún candidato se equivoca que pague su responsabilidad. Respetamos la ley", señaló el candidato presidencial César Acuña

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 2 inició un procedimiento sancionador contra el partido Alianza para el Progreso (APP) y la congresista Lady Mercedes Camones, por una presunta vulneración a la norma que prohíbe la entrega de dádivas en campaña electoral, en el marco de las Elecciones Generales 2026.

La decisión se sustenta en un informe de fiscalización elaborado por el Jurado Electoral Especial del Santa, que documenta la realización de actividades navideñas dirigidas a niños, en las que se entregó juguetes y otros bienes, algunos de ellos con símbolos y mensajes asociados a APP, durante diciembre de 2025, en distintas localidades de la región Áncash.

Tras ser consultada por El poder en tus manos de RPP, Lady Camones señaló: "Aún no me han notificado con ningún documento, pero todo está en regla. Presentare mis descargos en cuanto me notifiquen", dijo.