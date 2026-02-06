Elecciones 2026: Alex Gonzales cuestiona mal uso de la franja electoral y plantea eliminar el financiamiento público a los partidos

En medio de las denuncias por presuntas irregularidades en Primero la Gente, el candidato presidencial propone replantear el modelo de financiamiento estatal de las campañas políticas.

El candidato presidencial del partido Demócrata Verde, Alex Gonzales, criticó el mal uso de los recursos de la franja electoral, fondos que tienen su origen en el dinero público que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), otorga a las agrupaciones políticas en el marco de las Elecciones Generales 2026, esto a raíz de las presuntas irregularidades denunciadas por los dirigentes del partido Primero la Gente en contra de uno de sus fundadores, Miguel del Castillo, a quien responsabilizan de haber direccionado más de 400 mil soles a un medio de comunicación de su propiedad, Nativa tv.

“Queremos ser firmes y categóricos, que asuman su responsabilidad estos partidos y sus candidatos a la presidencia porque, si hoy que son candidatos permiten estas aparentes irregularidades al margen de la ética, imagínense en el caso de que lleguen a ser elegidos y manejen el Estado y los fondos públicos.Como candidato a la presidencia del partido Demócrata Verde, insto a la Fiscalía de la Nación a actuar de oficio”, afirmó.

Para el candidato, los partidos políticos no deberían recibir ningún sol del Estado para evitar justamente este tipo de irregularidades, por ello propone retirar todo tipo de financiamiento público a los partidos políticos.

“Quiero plantear que no debe ir ningún centavo más de los fondos públicos de los peruanos para los partidos políticos, esa va a ser una propuesta que vamos a impulsar e lo que queda de la campaña y, si soy elegido presidente, el primer decreto supremo va a ser retirarle los fondos a los partidos políticos”, sostuvo.

“Todos deben rendir cuentas”

Gonzáles señaló que no sería saludable para la democracia del país, que los partidos cuestionados continúen en la carrera electoral. En esa línea, pidió a todas las agrupaciones políticas a transparentar la manera en cómo han distribuido los fondos del Estado en la franja electoral.

“Yo emplazo a Keiko Fujimori, Rafael López Aliaga y César Acuña, a qué digan cómo y de dónde están saliendo los fondos de sus campañas. Al señor José Luna, qué diga de dónde saca tanto dinero porque en cada poste tiene un banner [...] Pasemos de la palabra a la acción, que los partidos tradicionales, los grandes partidos transparenten sus recursos”, enfatizó.

Por su parte, Flor de María Hurtado, secretaria general del partido, señaló que causa sospecha que existan partidos que han destinado todos sus fondos para anunciar propaganda a un solo medio de comunicación.

“Hay cuatro partidos nuevos que también deben rendir cuentas porque han destinado fondos a medios que apenas tienen un punto de rating [audiencia] y eso requiere una investigación inmediata”, indicó.