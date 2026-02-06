Elecciones 2026: CNE entrega prioridades educativas a partidos políticos para ser integrado en planes de gobierno

El presidente del Consejo Nacional de Educación, Luis Lescano Sáenz, presentó el Plan Nacional de Desarrollo de la Educación con el objetivo de que los partidos políticos que participan en las Elecciones 2026 puedan incorporarlo en sus respectivos planes de Gobierno.

"Hacen falta equipos técnicos en los partidos políticos para que miren con más precisión (el sector educativo). Encontramos diferencias entre unos partidos y otros con relación a lo que han venido trabajando en el sector educativo. Este instrumento (el plan nacional) permite que, ya identificado el diagnóstico con líneas de acción concreta, simplemente se implementen", declaró en Ampliación de Noticias.

El plan, de acuerdo con Lescano, contiene 15 prioridades que incluyen la formación integral en la primera infancia, la formación ciudadana, la convivencia sin violencia y el desarrollo profesional docente de cara al próximo periodo gubernamental.

Añadió que estos lineamientos es el resultado de un proceso de consulta con actores de la materia educativa en 26 regiones del Perú.

"Es un trabajo que tiene que ser recogido por los partidos políticos", declaró.

Plan busca ser incorprado en planes de gobierno

Recordó en RPP que el plan ya se presentó en la sede del Jurado Nacional de Elecciones donde participaron alrededor de 20 partidos políticos.

"Notamos en términos generales un entusiasmo por conocer el documento. Hubieron muchas preguntas con relación a lo que nosotros habíamos presentado, el diagnóstico y las líneas de acción en base a estas prioridades que expliqué hace un momento. Pero sin embargo creemos que todavía el acercamiento que tienen que tener los partidos políticos con las problemáticas y las brechas educativas que arrastramos desde muchos años creo que tiene que ser aún mayor", enfatizó en Ampliación de Noticias.

Además, el documento destaca la necesidad de desarrollar un sistema de meritocracia en la educación, con evaluaciones efectivas para todos los docentes.

Lescano mencionó que "insistimos en evaluaciones y meritocracias", enfatizando la importancia de alinear la oferta educativa con las necesidades del sector.

Datos

Por su parte, Lescano informó que, de acuerdo al documento, solo el 35 % de los jóvenes que completan la secundaria acceden a la educación superior y que en la propia educación superior la tasa no llega al 40 % respecto de todos los jóvenes que están en edad de estudiar un universidades o institutos.

"Es una tasa que está por debajo del promedio de la región. Y efectivamente esas situaciones tienen que ver con zonas rurales, zonas alejadas o este tema de la minería (informal), lo que hacen efectivamente es disminuir esa tasa. Por eso es que forma parte de estas prioridades que nosotros hemos indicado para que, en términos generales, está línea de acción implica articulación y participación no solamente del Estado, estos no son temas que solamente pueda manejar el Estado", declaró en RPP.

Asimismo, resaltó la falta de infraestructura adecuada en las escuelas, indicando que solo el 23 % de las instituciones educativas cumple con los estándares de sanidad y acceso a internet.