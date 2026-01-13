Últimas Noticias
"Me acabo de enterar ahorita": César Acuña admite desconocer antecedentes de 14 candidatos de APP

César Acuña se pronunció sobre los 14 candidatos de su partido que cuentan con sentencias penales.
César Acuña se pronunció sobre los 14 candidatos de su partido que cuentan con sentencias penales. | Fuente: RPP
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP) anunció que solicitará dentro de su partido explicaciones sobre por qué se inscribieron candidatos con sentencias penales.

El candidato presidencial por Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, declaró haberse enterado recién de un informe que señala que 14 candidatos de su partido para las Elecciones Generales de 2026 cuentan con sentencias penales por distintos delitos.

Al respecto, aseguró que evaluará las razones por las que estas personas, que postulan a distintos cargos, fueron inscritas en la lista electoral.

“Yo me acabo de enterar ahorita, tengo que evaluar, que me expliquen por qué han inscrito candidatos que tienen antecedentes”, señaló el líder de APP tras una actividad proselitista celebrada en su local partidario en el distrito de Jesús María.

“Después de todo, creo que el mejor juez es la población”, añadió.

El aspirante presidencial también admitió que, al momento de elaborar la lista de candidatos, no se consideraron todos los antecedentes de manera adecuada.

“Creo que cuando hicieron la lista no tuvieron en consideración muchos antecedentes, tengo que reconocerlo”, manifestó Acuña, quien previamente había señalado que existió “una comisión especial de evaluación de candidatos”.

Asimismo, indicó que uno de sus compromisos es mejorar la imagen del Congreso de la República mediante la presencia de parlamentarios “probos”.

“Tenemos que limpiar la imagen del Congreso y para eso debemos tener congresistas probos que tengan la vocación de demostrar al país que hay que respetar la institucionalidad”, expresó.

