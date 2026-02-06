Tomás Gálvez confirma inicio de investigación por presunto mal uso de la franja electoral

"Se advierte la presunta comisión del delito de peculado o eventualmente de colusión", dijo Tomás Gálvez | Fuente: Congreso

El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, confirmó que se ha dispuesto el inicio de una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto desvío de recursos de la publicidad estatal en la franja electoral.

Gálvez detalló que la medida fue coordinada con la Fiscalía Superior Nacional Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios y que la carpeta fiscal ya ha sido derivada a un despacho provincial para el inicio de las diligencias. Según explicó, la hipótesis fiscal apunta a delitos graves contra la administración pública.

"Se advierte la presunta comisión del delito de peculado o eventualmente de colusión, porque ciertamente se trata de fondos públicos que tienen una finalidad. Si se está desviando de esa finalidad y, por el contrario, se están apropiando de esos fondos, obviamente hay indicios razonables de la comisión de un delito", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Segundo interrogatorio a José Jerí

En otro momento, el titular del Ministerio Público se refirió a la investigación que se sigue contra el mandatario José Jerí y reveló que se han incorporado nuevos hechos a la carpeta fiscal, específicamente los relacionados con la presunta contratación irregular de jóvenes profesionales tras visitar el despacho presidencial.

Ante este nuevo escenario, Gálvez adelantó que el mandatario deberá responder nuevamente ante la justicia.

"Es necesaria otra declaración sobre estos nuevos hechos y, eventualmente, algunos otros que puedan aparecer. Aún no se ha decidido cuándo, pero sí va a realizarse una segunda declaración", afirmó.

Asimismo, informó que su despacho ya ha solicitado formalmente al jefe de Estado que remita su reporte de llamadas telefónicas y autorice el levantamiento del secreto de las comunicaciones, tal como este se había comprometido públicamente.