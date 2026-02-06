Últimas Noticias
La Unión Europea enviará una misión de observación electoral para las Elecciones Generales 2026

Bruselas enviará una misión de observación durante las elecciones de Perú
Bruselas enviará una misión de observación durante las elecciones de Perú | Fuente: Unsplash/Andina/composición
por Ernesto Astonitas

La Unión Europea informó que desplegará una Misión de Observación para las elecciones generales del 12 de abril, con una posible segunda vuelta presidencial el 7 de junio, tras una invitación de las autoridades peruanas.

La Unión Europea (UE), a través del Servicio Europeo Acción Exterior (SEAE), informó que enviará una Misión de Observación Electoral (EOM) para las próximas elecciones legislativas y presidenciales en el Perú, que se realizarán el 12 de abril, ello en respuesta a una invitación de nuestras autoridades.

"La Unión Europea desplegará una Misión de Observación Electoral para observar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en Perú. El día de las elecciones está programado para el 12 de abril, con posible segunda vuelta presidencial el 7 de junio", informaron.

Según indicaron, la decisión refleja la colaboración de la UE con el Perú para un avance de la democracia y garantizar un proceso electoral inclusivo, creíble y transparente.

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha designado a Annalisa Corrado, miembro del Parlamento Europeo, como jefa de la misión observadora.

"Es un privilegio liderador la Misión de Observación Electoral en Perú, con una responsabilidad que será realizada con un gran cuidado y respeto. Las elecciones que vienen tienen el potencial de promover la estabilidad política y consolidar la tradición democrática del Perú", declaró Annalissa, de acuerdo con el SEAE.

Elecciones

Como se recuerda, serán 36 los candidatos que se disputarán la presidencia del Perú en las Elecciones Generales 2026, que se realizará el próximo 12 de abril.

Asimismo, será la jornada de los electores deberán revisar a los candidatos al Senado, Cámara de Diputados y a los representantes al Parlamento Andino.

