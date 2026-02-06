La Unión Europea enviará una misión de observación electoral para las Elecciones Generales 2026

La Unión Europea (UE), a través del Servicio Europeo Acción Exterior (SEAE), informó que enviará una Misión de Observación Electoral (EOM) para las próximas elecciones legislativas y presidenciales en el Perú, que se realizarán el 12 de abril, ello en respuesta a una invitación de nuestras autoridades.

"La Unión Europea desplegará una Misión de Observación Electoral para observar las elecciones legislativas y presidenciales de 2026 en Perú. El día de las elecciones está programado para el 12 de abril, con posible segunda vuelta presidencial el 7 de junio", informaron.

Según indicaron, la decisión refleja la colaboración de la UE con el Perú para un avance de la democracia y garantizar un proceso electoral inclusivo, creíble y transparente.

La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, ha designado a Annalisa Corrado, miembro del Parlamento Europeo, como jefa de la misión observadora.

"Es un privilegio liderador la Misión de Observación Electoral en Perú, con una responsabilidad que será realizada con un gran cuidado y respeto. Las elecciones que vienen tienen el potencial de promover la estabilidad política y consolidar la tradición democrática del Perú", declaró Annalissa, de acuerdo con el SEAE.

The EU will deploy an Election Observation Mission to observe Peru’s 2026 legislative and presidential elections.



Election day is scheduled for 12 April, with a possible presidential runoff on 7 June.



HR/VP @KajaKallas has appointed Annalisa Corrado, Member of the European… pic.twitter.com/ZNxefH4aRo — European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) February 6, 2026

Elecciones

Como se recuerda, serán 36 los candidatos que se disputarán la presidencia del Perú en las Elecciones Generales 2026, que se realizará el próximo 12 de abril.

Asimismo, será la jornada de los electores deberán revisar a los candidatos al Senado, Cámara de Diputados y a los representantes al Parlamento Andino.