¿Qué es la franja electoral y cómo funciona su direccionamiento en los medios? Especialista responde

A pocos meses de los comicios 2026, la franja electoral ha cobrado protagonismo debido a las denuncias sobre presuntas irregularidades en los direccionamientos de los recursos. José Manuel Villalobos, abogado especialista en legislación electoral, explicó en Ampliación de Noticias cómo funciona este sistema y la distribución del presupuesto.

En esa línea, el especialista señaló que la franja electoral es una modalidad de financiamiento público indirecto de los partidos políticos. Es decir, según Villalobos, el Estado no entrega dinero directamente a las agrupaciones, sino que les asigna minutos en medios de comunicación, incluyendo radio, televisión y redes sociales, a través de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

“Primero, la ONPE les comunica a todos los medios de comunicación que se inscriban, si están interesados de ser proveedores en la franja electoral, se inscriban en un portal y señalen ahí sus espacios, la tarifa social que van a cobrar, etc. Una vez que cada medio de comunicación, radio, televisión y redes sociales, se ha inscrito, la ONPE arma un catálogo de proveedores de radio y televisión, y les comunica a los partidos que van a participar [que a] cada partido le toca una cantidad de dinero”, sostuvo.

Asimismo, Villalobos explicó que, para estas elecciones del 2026, se destinaron un total de 80 millones de soles a la franja electoral. De esta suma, 40 millones se han distribuido equitativamente entre los 38 partidos que participan en la contienda, mientras que los otros 40 millones fueron destinados según la representación que tengan los partidos en el Congreso. Sin embargo, precisó que los partidos sin representación en el Parlamento han recibido la misma cantidad de recursos que aquel con la representación mínima.

“Por eso que vemos que Perú Libre tiene 7 millones, Fuerza Popular tiene 5, Avanza País y Renovación tienen 3 y pico, y el último partido tiene 1 millón 700 mil, que es el monto que les han dado a casi 30 partidos. Entonces, como el partido ya sabe que tiene un millón 700 mil, 3 millones, 5 millones, va a ese catálogo, y en ese catálogo encuentra a RPP, a otro canal, etc. El partido es el que decide ahora cómo lo reparte, dónde lo pone. […] Ya no decide el órgano electoral, en este caso la ONPE ya no decide, sino que es atribución del partido. Él se hace responsable, dónde va a pasar su publicidad, pero el que paga no es el partido, es la ONPE, que tiene la plata”, señaló.

“Se ha herido de muerte prácticamente al financiamiento público”

José Manuel Villalobos también se mostró a favor de que el Ministerio Público haya iniciado una investigación preliminar contra quienes resulten responsables por el presunto desvío de recursos de la publicidad estatal en la franja electoral, como lo anunció esta mañana en RPP el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez.

“Se ha herido de muerte prácticamente al financiamiento público. Es un financiamiento limpio, transparente, fácil de saber de dónde viene, porque viene del Estado. Ahora hay voces que ya han salido a decir que se debe eliminar este financiamiento. ¿Qué pasaría si se elimina? Vamos a volver al pasado donde mecenas, anónimos, financian las campañas y eso nos perjudica. Yo creo que sí es saludable que por lo menos se haga una investigación a nivel de la Fiscalía. ¿Por qué? Porque hay sospechas de que estos medios de comunicación han sido favorecidos por estos partidos a cambio de algo. Esperemos que eso no sea así y por eso es que la investigación va a determinarlo”, aseveró.

