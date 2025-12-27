Últimas Noticias
Miembros del APRA piden a Enrique Valderrama que se respeten listas de candidatos elegidos en las primarias

por Ernesto Astonitas

Militantes del APRA emitieron un comunicado en el que exigieron al candidato presidencial Enrique Valderrama que las listas de candidatos "sean inscritas estrictamente en el orden resultante" de las primarias realizadas el 30 de noviembre.

Lima
Un grupo de militantes del APRA se pronunció a través de un comunicado sobre las denuncias de presuntas irregularidades en la designación de listas de candidatos de la agrupación política para las Elecciones 2026.

En el documento, exigieron al candidato presidencial Enrique Valderrama, ganador en las elecciones internas del APRA, que "las listas de candidatos sean inscritas estrictamente en el orden resultante" de las primarias realizadas el pasado 30 de noviembre.

En esa línea, solicitaron al presidente de la Comisión Política y a la Secretaria General Institucional del partido, que pidan al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "la inmediata rectificación de las listas de candidatos en las partes que afecten los derechos de los que legítimamente ganaron un espacio" en las internas y que "pueden haber resultado eliminados o desplazados de las listas, aduciendo la existencia de espacios reservados para designados, lo que nunca ocurrió en forma previa a la elección".

"No es correcto que los que participaron y no fueron elegidos terminen reemplazando a los que sí lo fueron", señalaron en el pronunciamiento.

El comunicado lleva la firma de Carla García, Jorge del Castillo, Gerardo Morris, entre otros miembros del Partido Aprista.

Candidato Valderrama descarta irregularidades en listas

Como se recuerda, miembros del APRA denunciaron presuntas irregularidades en la designación de candidatos para los próximos comicios del 2026

Frente a ello, Enrique Valderrama, señaló en RPP que los cambios en las listas -como en el caso de Gerardo Morris en el Parlamento Andino- fueron una decisión de la Comisión Política que tiene la “prerrogativa de designar el 20 % de los candidatos” de las listas a nivel nacional. 

“Es una práctica usual vista además por la ley y por el estatuto. Todos los partidos tienen esa facultad. [En el caso del Partido Aprista optó por un sistema diferente] Sí, pero ese sistema diferente no excluye la designación del 20 % de los invitados a las listas. El 80 % de esas invitaciones se han dado donde no hay candidatos, en una cuestión muy minoritaria”, indicó.

EP229 | INFORMES | 2025: El año que definió los rostros que disputarán el poder en el 2026

El 2025 termina con un mapa político transformado y el Perú encaminado a unas elecciones complejas con 39 agrupaciones en carrera y el regreso del Senado. Entender quiénes buscan el poder será decisivo para el rumbo del país en 2026. Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
