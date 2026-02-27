Congreso bicameral: ¿cuál será el procedimiento que tendrán diputados y senadores en caso de una vacancia presidencial?

La abogada constitucionalista Milagros Campos se refirió al retorno del Congreso bicameral, así como cuáles serán sus roles en la nueva etapa parlamentaria después de las elecciones generales 2026.

Una de las cuestiones clave son los mecanismos que se tendrán en caso de una vacancia presidencial, en un contexto en donde el Perú lleva ocho presidentes de la República desde 2016: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí (2025-2026) y José María Balcázar (2026-presente).

"Necesitamos tener cierto nivel de estabilidad presidencial para lograr que se cumplan las políticas públicas que en el Perú requiere con urgencia. Esta estabilidad presidencial depende también de la conformación que tenga el Senado y (Cámara de) Diputados respecto del Poder Ejecutivo", comentó Campos en La Rotativa del Aire.

En esa línea, señaló que existen procedimientos compartidos por ambas cámaras, aun cuando haya atribuciones que "competen de manera exclusiva a los diputados o al senado". Uno de esos casos es en la vacancia presidencial.

"En este caso, el procedimiento existente es de dos cámaras. Es decir, así como hay atribuciones que competen de manera exclusiva a diputados o al Senado, hay procedimientos compartidos. El caso de la vacancia por permanente incapacidad moral es uno de aquellos", explicó la constitucionalista.

"Es decir, la Cámara de Diputados tendrá que empezar un proceso de vacancia, reunir los dos tercios de los votos y, solo cuando ello ocurra, pasará al Senado. De manera que el Senado pueda debatir la causal por la cual se quiere vacar al presidente y también reunir los dos tercios de los votos. Eso es un tema importante porque el procedimiento no solamente tendrá espacios de mayor reflexión, sino también un poco más de duración, que no es posible que se haga todo en un solo día", agregó.

La abogado constitucionalista Milagros Campos explicó en RPP que senadores y diputados cumplen "procedimientos compartidos" como en el caso de una posible vacancia presidencial. | Fuente: RPP

Funciones de senadores y diputados en el próximo Congreso Bicameral

La abogada constitucionalista expresó además el retorno, más de 30 años después, del Congreso bicameral en el Perú, en donde se visualizará "una distribución de funciones que hoy realiza el congreso unicameral".

En esa línea, Campos informó que el retorno del Congreso Bicameral en el Perú establece funciones diferenciadas: la Cámara de Diputados será la única con facultad para iniciar los proyectos de ley, mientras que el senado tendrá un papel en la revisión de dichas propuestas legislativas.

"Las atribuciones de la Cámara de Diputados están más relacionadas con temas políticos, pero también en materia legislativa tenemos, es la única cámara que va a ejercer la iniciativa legislativa, es decir, los proyectos de ley solo se presentan por diputados. Cualquier proyecto que presenten se inicia en diputados, una vez que se aprueba la iniciativa, va a pasar al Senado", detalló Milagros Campos.

Asimismo, informó que los diputados tienen en sus facultades los mecanismos de control, como la interpelación de ministros de Estados, censura a un ministro, conformación de comisiones investigadores, así como la convocatoria a gobernadores regionales.

En cambio, el rol del senado es la facultad de poder aprobar, modificar o archivar las propuestas legislativas que vengan desde la Cámara de Diputados.

"La gran diferencia con otros bicameralismos es que, si se produce un desacuerdo entre diputados y el Senado, vale el texto que apruebe el Senado […] Entonces, en el momento que hay desacuerdo, no necesariamente se va a una comisión bicameral de coordinación o regresa, como era antes, para que diputados voten y si logra mayoría calificada, vale lo que diga diputados. En este caso, no hay lo que se llama este renvío o insistencia. Entonces, el Senado va a decidir, en última instancia, el texto final de la ley.", añadió la constitucionalista.