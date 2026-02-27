Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Congreso bicameral: ¿cuál será el procedimiento que tendrán diputados y senadores en caso de una vacancia presidencial?

A partir de la gestión 2026-2031 regresa la cámara bicameral, más de 30 años después.
A partir de la gestión 2026-2031 regresa la cámara bicameral, más de 30 años después. | Fuente: Andina/imagen referencial
Ernesto Astonitas

por Ernesto Astonitas

·

En La Rotativa Al Aire, la abogada constitucionalista Milagros Campos detalló cuáles serán las funciones de los diputados y senadores tras el retorno del Congreso bicameral en el Perú.

Elecciones
00:00 · 07:33

La abogada constitucionalista Milagros Campos se refirió al retorno del Congreso bicameral, así como cuáles serán sus roles en la nueva etapa parlamentaria después de las elecciones generales 2026.

Una de las cuestiones clave son los mecanismos que se tendrán en caso de una vacancia presidencial, en un contexto en donde el Perú lleva ocho presidentes de la República desde 2016: Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021), Pedro Castillo (2021-2022), Dina Boluarte (2022-2025), José Jerí (2025-2026) y José María Balcázar (2026-presente).

"Necesitamos tener cierto nivel de estabilidad presidencial para lograr que se cumplan las políticas públicas que en el Perú requiere con urgencia. Esta estabilidad presidencial depende también de la conformación que tenga el Senado y (Cámara de) Diputados respecto del Poder Ejecutivo", comentó Campos en La Rotativa del Aire.

En esa línea, señaló que existen procedimientos compartidos por ambas cámaras, aun cuando haya atribuciones que "competen de manera exclusiva a los diputados o al senado". Uno de esos casos es en la vacancia presidencial.

"En este caso, el procedimiento existente es de dos cámaras. Es decir, así como hay atribuciones que competen de manera exclusiva a diputados o al Senado, hay procedimientos compartidos. El caso de la vacancia por permanente incapacidad moral es uno de aquellos", explicó la constitucionalista.

"Es decir, la Cámara de Diputados tendrá que empezar un proceso de vacancia, reunir los dos tercios de los votos y, solo cuando ello ocurra, pasará al Senado. De manera que el Senado pueda debatir la causal por la cual se quiere vacar al presidente y también reunir los dos tercios de los votos. Eso es un tema importante porque el procedimiento no solamente tendrá espacios de mayor reflexión, sino también un poco más de duración, que no es posible que se haga todo en un solo día", agregó.

Congreso bicameral: ¿cuál serán los mecanismos que tendrán diputados y senadores en caso de una vacancia presidencial?
La abogado constitucionalista Milagros Campos explicó en RPP que senadores y diputados cumplen "procedimientos compartidos" como en el caso de una posible vacancia presidencial. | Fuente: RPP

Funciones de senadores y diputados en el próximo Congreso Bicameral

La abogada constitucionalista expresó además el retorno, más de 30 años después, del Congreso bicameral en el Perú, en donde se visualizará "una distribución de funciones que hoy realiza el congreso unicameral".

En esa línea, Campos informó que el retorno del Congreso Bicameral en el Perú establece funciones diferenciadas: la Cámara de Diputados será la única con facultad para iniciar los proyectos de ley, mientras que el senado tendrá un papel en la revisión de dichas propuestas legislativas.

"Las atribuciones de la Cámara de Diputados están más relacionadas con temas políticos, pero también en materia legislativa tenemos, es la única cámara que va a ejercer la iniciativa legislativa, es decir, los proyectos de ley solo se presentan por diputados. Cualquier proyecto que presenten se inicia en diputados, una vez que se aprueba la iniciativa, va a pasar al Senado", detalló Milagros Campos.

Asimismo, informó que los diputados tienen en sus facultades los mecanismos de control, como la interpelación de ministros de Estados, censura a un ministro, conformación de comisiones investigadores, así como la convocatoria a gobernadores regionales.

En cambio, el rol del senado es la facultad de poder aprobar, modificar o archivar las propuestas legislativas que vengan desde la Cámara de Diputados. 

"La gran diferencia con otros bicameralismos es que, si se produce un desacuerdo entre diputados y el Senado, vale el texto que apruebe el Senado […] Entonces, en el momento que hay desacuerdo, no necesariamente se va a una comisión bicameral de coordinación o regresa, como era antes, para que diputados voten y si logra mayoría calificada, vale lo que diga diputados. En este caso, no hay lo que se llama este renvío o insistencia. Entonces, el Senado va a decidir, en última instancia, el texto final de la ley.", añadió la constitucionalista.

Te recomendamos
El poder en tus manos

EP236 | INFORMES | Elecciones 2026: ONPE habilitó enlace oficial para consultar resultados del sorteo de miembros de mesa

La ONPE publicó los resultados del sorteo de miembros de mesa para las elecciones generales 2026. Conozca los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
Congreso Senado Cámara de Diputados El Poder en tus Manos Milagros Campos vacancia presidencial Elecciones 2026

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA