Ernesto Álvarez señaló que una eventual vacancia de José Jerí requiere hechos concretos y no simples especulaciones

El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, afirmó que un eventual pedido de vacancia contra el presidente de la República, José Jerí, no puede basarse en suposiciones o elucubraciones, sino que requiere de hechos ciertos o información concreta que sustente la medida.

En ese sentido, explicó que la figura de la vacancia es una herramienta contemplada en la Constitución Política del Perú para casos extremos.

“Extremos de gravedad en los cuales no se pueda esperar a investigar y procesar a un presidente, porque ha recibido coimas en sus empresas, ha dado un golpe de Estado o es evidente el hecho de que ha hecho negociado con la pandemia. Son cosas gravísimas”, refirió.

Álvarez invitó a congresistas y ciudadanos a preguntarse sobre la necesidad de iniciar un proceso de vacancia.

“Una pregunta es: ¿vale la pena cargar con la mochila antes de la primera vuelta? Y la segunda, un poco más profunda, es: ¿los hechos que aparecen constituyen ciertamente una causal suficiente de vacancia?”, indicó.

Seguridad en elecciones

En relación con la seguridad en las Elecciones 2026, Álvarez afirmó que se está brindando protección policial a los candidatos presidenciales y a las entidades electorales, como el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Cabe señalar que estas entidades son los encargados de fiscalizar y coordinar con las Fuerzas Armadas para brindar el resguardo en los locales de votación y a los miembros de mesa.