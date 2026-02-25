Últimas Noticias
Hernando de Soto tras su frustrada designación como premier: el presidente Balcázar “está secuestrado”

Hernando de Soto iba a asumir la Presidencia del Consejo de Ministros.
Hernando de Soto iba a asumir la Presidencia del Consejo de Ministros. | Fuente: Video: RPP | Foto: Andina
En RPP, el economista Hernando de Soto dijo que tenía definida la lista del Gabinete Ministerial, pero contó que se enteró de que fue descartado por las noticias. Asimismo, negó que vaya a colaborar con el Ejecutivo por haberse quebrado el acuerdo con el presidente José María Balcázar.

Lima
El economista Hernando de Soto habló este miércoles sobre el abrupto cambio a la hora de la ceremonia de juramentación del primer gabinete ministerial del presidente José María Balcázar.

El excandidato presidencial había sido anunciado como el flamante presidente del Consejo de Ministros, e incluso desmintió rumores sobre una renuncia y ratificó que continuaría en el cargo horas antes de la ceremonia, realizada en Palacio de Gobierno.

Pero quien finalmente asumió el puesto fue Denisse Miralles, exministra de Economía del Gobierno de José Jerí.

Tras la polémica, De Soto afirmó que, días antes, había una lista definida del gabinete y que algunos ministros de la anterior gestión previa permanecerían en el cargo, con la consigna de evaluar con más tiempo su desempeño y estadía en el puesto

“…cuando [el presidente] me ofreció la PCM, le dije que no quiero ser pantalla de nada. Yo no estoy aquí para ser pantalla sino de asegurarme que efectivamente lo respaldo para que tengamos elecciones limpias y transparentes. Y él me contestó: el gabinete es suyo, salvo el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”, declaró.

No obstante, el economista dijo que Miralles irrumpió ayer, martes, y dijo: “No podemos esperar al señor De Soto”.

“La razón por la cual la Constitución dice que la cosa es entre el presidente y el premier… es justamente para que no vengan una serie de ministros a decir quiero seguir manteniéndome en el sitio”, alegó.

De Soto dice que el presidente Balcázar está “secuestrado”

Según De Soto, se enteró de que fue descartado para asumir el cargo por televisión, por lo que afirmó que consideró que hay influencias cerronistas e intereses privados en el actual gobierno.

“Lo que dije es que sabía que los secretarios del presidente algunos venían con antecedentes de Cerrón”, indicó.

“Lo que yo creo es que está secuestrado y hay que ayudar a liberarlo. Sus intenciones son buenas, pero lo han presionado y ha tenido que ceder”, agregó.

Consultado si es que recibió presiones, respondió: “Tengo un par de decenas de llamadas registradas de César Acuña, y no contesté ni una sola llamada de un partido político o de otra persona; para indicar que estoy siendo independiente”.

Finalmente, Hernando de Soto rechazó la convocatoria que le formuló el Poder Ejecutivo para abordar “temas puntuales de interés nacional”.

“No le voy a dar confianza a un gobierno que ya violó el acuerdo presidente-premier”, concluyó.  

Hernando de Soto José María Balcázar PCM

