César Acuña: "No me interesa ser presidente, me interesan los 34 millones de peruanos"

El candidato presidencial de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, negó que su partido haya respaldado a la expresidenta Dina Boluarte y aseguró que la postura de su bancada durante su gestión se centró en darle "estabilidad" y "gobernabilidad" al país.

"APP no ha apoyado a la señora Dina Boluarte, APP ha apoyado a los 34 millones de peruanos, porque somos un partido sensato. ¿Quién ha dado estabilidad al Perú? APP. ¿Quién ha dado gobernabilidad al Perú? APP", manifestó.

Acuña llegó a Arequipa el último martes y fue recibido por el alcalde provincial, Víctor Hugo Rivera, y por algunos simpatiazantes a su arribo al aeropuerto internacional Alfredo Rodríguez Ballón.

En conferencia de prensa, fue consultado sobre un presunto blindaje de su partido a la exmandataria durante los procesos de vacancia en el Congreso de la Republica por el caso Rolex y las muertes en las protestas sociales, negando dicha postura.

"Nosotros no somos cálculo político. No me interesa ser presidente, me interesan los 34 millones de peruanos", aseguró.

Mininter debe solucionar ola de criminalidad

Por otro lado, afirmó que quien debe dar solución a la ola de criminalidad que vive el Perú es el Ministerio del Interior por intermedio de la Policía Nacional, enfatizando que no es responsabilidad del alcalde ni del gobernador, porque ellos brindan la logística.

En otro momento, Acuña respondió al excongresista aprista Mauricio Mulder, quien lo había calificado como un "caso especial" y lo responsabilizó de haber restado votos a su partido. Según Acuña, los militantes del APRA en el norte del país ahora son de APP.