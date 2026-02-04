José Williams considera que el penal de Challapalca "ha cumplido" su función y no deberían ir más presos

El congresista y candidato presidencial de Avanza País, José Williams Zapata, se mostró en desacuerdo con la estrategia del Ejecutivo de trasladar a más internos de alta peligrosidad al penal de Challapalca, ubicado en la frontera entre Tacna y Puno. Al respecto, el general en retiro advirtió que dicho recinto penitenciario ha llegado a su límite operativo.

"Yo creo que Challapalca como que ha cumplido su tarea, porque ya está en el borde. Entonces, meterle más presos de alta peligrosidad es un riesgo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Aunque reconoció el temor de la población, advirtió que cerrar el penal abruptamente no es viable sin fortalecer primero el sistema.

"Tenemos que manejar esa prisión con los presos que se puedan (...) Si tenemos un INPE que no funciona, se van a escapar", agregó.

"Si tenemos un INPE que no funciona, los presos se van a escapar", dijo Williams. | Fuente: RPP

Cuatro nuevos penales

Ante la crisis de hacinamiento y en rechazo a la reciente decisión del Gobierno de disolver el Inpe para crear la Sunir —medida que consideró difícil de ejecutar en el poco tiempo que le queda a la gestión—, Williams presentó su propuesta.

El candidato planteó un plan para construir cuatro nuevos penales, cada uno con capacidad para 6 mil internos. "Eso aliviaría más o menos a 24 mil reclusos", estimó.

Según explicó, estos centros son necesarios para poder aplicar una verdadera reinserción, algo imposible en las condiciones actuales.

Reforma Policial

En materia de seguridad ciudadana, Williams detalló su plan para reformar estructuralmente a la Policía Nacional del Perú (PNP). Su propuesta consiste en dividir la institución en dos cuerpos con líneas de carrera separadas. Por un lado, la Guardia Nacional, enfocada en el orden público, prevención y patrullaje; por otro, la Policía de Investigación Criminal, dedicada exclusivamente a la persecusión de delitos.

"De la Policía Nacional que tenemos, deben salir dos policías (...) No puede un policía pasar de este lugar al otro, porque pierde capacidades. Tiene que hacer su carrera allí", argumentó.