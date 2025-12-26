Gerardo Morris denuncia exclusión en lista de Parlamento Andino del APRA y responsabiliza a Comisión Política del partido

Gerardo Morris, secretario de relaciones internacionales del APRA, señaló que fue excluido de la lista electoral de candidatos al Parlamento Andino, a pesar de haber obtenido el tercer lugar en las elecciones primarias con miras a las Elecciones Generales 2026.

En diálogo con RPP, aseguró que, 48 horas antes de la inscripción de la lista de los ganadores, tuvo conocimiento de que había sido reemplazado por otro candidato. Añadió que lo mismo ocurrió con un colega suyo, el excongresista Luis Wilson.

"En el Parlamento Andino, nosotros estamos en el número tres. (...) Pero resulta que 48 horas antes de que se inscriba la lista, me entero de que habían invitado a un número tres, y estaban invitando a un compañero que habían excluido al Senado, en el quinto lugar", declaró en Ampliación de Noticias.

Al respecto, denunció que "un grupo de siete compañeros que están en la Comisión Política Nacional" son quienes "han tomado la decisión de cambiar y hacer una repartija".

"Luego del proceso, luego del 30 de noviembre, han colocado estos siete señores, de los cuales cuatro fueron ingresados por la ventana, porque nunca fueron elegidos", declaró.

"[¿Quiénes son?] Son Tambini del Valle, Mauricio Alor, que dicho sea el paso colocó a su hermano y a su hija de candidatos, presidiendo la lista en Lima Provincias y otra en Moquegua. Luego está el propio [Enrique] Valderrama, nuestro candidato, y el otro es [Enrique] Melgar [secretario de la organización]. Antes en la tradición aprista, en la comisión política no estaba el secretario de la organización y ahora se le ha impuesto en un estatuto que ingresaron y pusieron a estos personajes, que nunca fueron elegidos por voto popular. Estas personas han hecho la repartija inmoral y asquerosa que han sacado a los compañeros que han ganado y se han puesto ellos mismos", añadióen RPP.

Morris indicó que está considerando presentar una tacha formal ante el Jurado Nacional de Elecciones para cuestionar estas decisiones internas.

"Yo he presentado un documento para conocimiento, porque estamos en una primera etapa que el Jurado tendrá que conocer los detalles, y después ya pedirá la nulidad y después se hará una tacha", declaró en Ampliación de Noticias.