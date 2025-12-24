JNE confirmó que 36 fórmulas presidenciales solicitaron su inscripción: Estos son los partidos y así están compuestas sus planchas

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó este miércoles que se han registrado más de mil 700 solicitudes de inscripción de candidatos para las Elecciones Generales 2026 (EG 2026) ante los Jurados Electorales Especiales (JEE) competentes en todo el país, al cerrarse el plazo para efectuar este trámite.
Al efectuar un balance del proceso, la secretaria general del organismo electoral, Yessica Clavijo Chipoco, informó que 36 de dichas solicitudes de inscripción corresponden a fórmulas presidenciales presentadas ante al Jurado Especial Electoral Lima Centro 1.
Estas, de acuerdo con el orden de presentación, corresponden a las organizaciones políticas Avanza País, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Partido del Buen Gobierno, Renovación Popular, Un Camino Diferente, Partido Demócrata Verde, Partido Patriótico del Perú, Unidad Nacional, Ahora Nación y Podemos Perú.
Asimismo, Libertad Popular, Partido SiCreo, Juntos por el Perú, Salvemos al Perú,
Alianza Electoral Venceremos, País para Todos, Perú Acción, Integridad Democrática, Partido Cívico Obras, Perú Moderno, Partido Aprista Peruano, Cooperación Popular, Partido Democrático Federal y Somos Perú.
Finalmente, Frente de la Esperanza, Partido Demócrata Unido Perú, Fuerza y Libertad, Perú Libre, Perú Primero, Progresemos, Partido Morado, PRIN, Partido de los Trabajadores y Emprendedores del Perú, Fe en el Perú y Primero la Gente.
Otras 842 solicitudes corresponden a listas de candidatos a senadores, 840 para diputados y 31 para el Parlamento Andino, las cuales vienen siendo calificadas por los JEE correspondientes.
Estas son todas las fórmulas que solicitaron su inscripción
1- Fuerza Popular
Presidencia: Keiko Fujimori Higuchi
Primera vicepresidencia: Luis Galarreta Velarde
Segunda vicepresidencia: Miguel Torres Morales
2- Libertad Popular
Presidencia: Rafael Jorge Belaunde Llosa
Primera vicepresidencia: Pedro Álvaro Cateriano Bellido
Segunda vicepresidencia: Tania Ulrika Porles Bazalar
3- Podemos Perú
Presidencia: José Luna Gálvez
Primera vicepresidencia: Jaqueline Cecilia García Rodríguez
Segunda vicepresidencia: Raúl Martin Noblecilla Olaechea
4- Ahora Nación
Presidencia: Alfonso López Chau Nava
Primera vicepresidencia: Luis Alberto Villanueva Carbajal
Segunda vicepresidencia: Ruth Zenaida Buendia Mestoquiari
5- Unidad Nacional
Presidencia: Roberto Enrique Chiabra León
Primera vicepresidencia: Javier Ignacio Bedoya Denegri
Segunda vicepresidencia: Neldy Roxana Mendoza Flores
6- Partido Patriótico del Perú
Presidencia: Herbert Caller Gutiérrez
Primera vicepresidencia: Rossana Elena Montes Tello
Segunda vicepresidencia: Jorge Aquiles Carcovich Cortelezzi
7- Partido Demócrata Verde
Presidencia: Alex González Castillo
Primera vicepresidencia: Maritza del Carmen Sánchez Peralta
Segunda vicepresidencia: Félix Medardo Murazzo Carrillo
8- Un Camino Diferente
Presidencia: Rosario del Pilar Fernández Bazán
Primera vicepresidencia: César Arturo Fernández Bazán
Segunda vicepresidencia: Carlos Danilo Pinillos Vinces
9- Renovación Popular
Presidencia: Rafael López Aliaga Cazorla
Primera vicepresidencia: Norma Yarrow Lumbreras
Segunda vicepresidencia: Jhon Ramos Malpica
10- Partido del Buen Gobierno
Presidencia: Jorge Nieto Montesinos
Primera vicepresidencia: Susana Matute Charun
Segunda vicepresidencia: Carlos Caballero León
11- Alianza para el Progreso
Presidencia: César Acuña Peralta
Primera vicepresidencia: Jessica Tumi Rivas
Segunda vicepresidencia: Alejandro Soto Reyes
12- Partido SiCreo
Presidencia: Carlos Espá Y Garcés-Alvear
Primera Vicepresidencia: Alejandro Agustín Santa María Silva
Segunda vicepresidencia: Melitza Melania Yanzich Villagarcia
13- Partido País para Todos
Presidencia: Carlos Gonsalo Álvarez Loayza
Primera vicepresidencia: María Cristina Chambizea Reyes
Segunda vicepresidencia: Diego Edgar Guevara Vivanco
14- Avanza País – Partido de Integración Social
Presidencia: José Williams Zapata
Primera vicepresidencia: Fernán Altuve-Febres Lores
Segunda vicepresidencia: Adriana Tudela Gutiérrez
15- Juntos por el Perú
Presidencia: Roberto Helbert Sánchez Palomino
Primera vicepresidencia Analí Márquez Huanca
Segunda vicepresidencia: Brígida Curo Bustincio
16- Salvemos al Perú
Presidencia: Antonio Ortiz Villano
Primera vicepresidencia: Jaime José Freundt López
Segunda vicepresidencia: Giovanna Ángela Demurtas Moya
17- Alianza Electoral Venceremos
Presidencia: Ronald Darwin Atencio Sotomayor
Primera vicepresidencia Elena Carmen Rivera Huamán
Segunda vicepresidencia: Alberto Eugenio Quintanilla Chacón
18- Partido Político Perú Acción
Presidencia: Francisco Ernesto Diez-Canseco Távara
Primera vicepresidencia: Roberto Diego Koster Jáuregui
Segunda vicepresidencia: Clara Amelia Quispe Torres
19- Partido Político Integridad Democrática
Presidencia: Wolfgang Mario Grozo Costa
Primera vicepresidencia: Bertha Cecilia Azabache Miranda
Segunda vicepresidencia: Wellington Prada Chipayo
20- Partido Cívico Obras
Presidencia: Ricardo Pablo Belmont Cassinelli
Primera vicepresidencia: Daniel Hugo Barragán Coloma
Segunda vicepresidencia: Dina Irene Hancco Hancco
21- Perú Moderno
Presidencia: Carlos Ernesto Jaico Carranza
Primera vicepresidencia: Miguel Elías Almenara Huayta
Segunda vicepresidencia: Liz Veronica Quispe Santos
22- Partido Democrático Federal
Presidencia: Armando Joaquín Masse Fernández
Primera vicepresidencia: Virgilio Acuña Peralta
Segunda vicepresidencia: Lydia Lourdes Díaz Pablo
23- Partido Aprista Peruano
Presidencia: Pitter Enrique Valderrama Peña
Primera vicepresidencia: María Inés Valdivia Acuña
Segunda vicepresidencia: Lucio Vásquez
24- Partido Político Cooperación Popular
Presidencia: Yonhy Lescano Ancieta
Primera vicepresidencia: Carmela Silene Salazar Jauregui
Segunda vicepresidencia: Vanessa Rubith Lazo Valles
25- Partido Frente de la Esperanza 2021
Presidencia Luis Fernando Olivera Vega
Primera vicepresidencia: Elizabeth León Chinchay
Segunda vicepresidencia: Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez
26- Partido Demócrata Unido Perú
Presidencia: Charlie Carrasco Salazar
Primera vicepresidencia: María Edith Paredes Verdy
Segunda vicepresidencia: Wilbert Gabino Segovia Quin
27- Fuerza y Libertad
Presidencia: Fiorella Giannina Molinelli Aristondo
Primera vicepresidencia: Gilbert Félix Violeta López
Segunda vicepresidencia: María Luz Pariona Ore
28- Partido Democrático Somos Perú
Presidencia: George Patrick Forsyth Sommer
Primera vicepresidencia: Johanna Gabriela Lozada Baldwin
Segunda vicepresidencia: Herbe Olave Ugarte
29- Partido Político Perú Primero
Presidencia: Mario Enrique Vizcarra Cornejo
Primera vicepresidencia: Carlos Hernán Illanes Calderón
Segunda vicepresidencia: Judith Carla Mendoza Díaz
30- Partido Político Nacional Perú Libre
Presidencia: Vladimir Roy Cerrón Rojas
Primera vicepresidencia: Flavio Cruz Mamani
Segunda vicepresidencia: Bertha Rojas López
31- Progresemos
Presidencia: Paul Davis Jaimes Blanco
Primera vicepresidencia: Mónica Margot Guillen Tuanama
Segunda vicepresidencia: Jorge Luis Caloggero Encina
32- Partido Morado
Presidencia: Mesías Antonio Guevara Amasifuen
Primera vicepresidencia: Heber Diomedes Cueva Escobedo
Segunda vicepresidencia: Marisol Yolanda Liñan Solis
33- Partido Político PRIN
Presidencia: Walter Gilmer Chirinos Purizaga
Primera vicepresidencia Julio Alberto Vega Ybañez
Segunda vicepresidencia Mayra Lizeth Vargas Gil
34- Partido de los Trabajadores y Emprendedores PTE – Perú
Presidencia: Napoleón Becerra García
Primera vicepresidencia: Wilson Clemente
Segunda vicepresidencia: Nélida Cuayla
35. Fe en el Perú
Presidencia: Álvaro Gonzalo Paz de la Barra Freigeiro
Primera vicepresidencia: Yessika Roxsana Aliaga Narváez
Segunda vicepresidencia: Shellah Belen Palacios Rodriguez
36. Primero la Gente
Presidencia: Marisol Pérez Tello
Primera vicepresidencia: Raúl Molina Martínez
Segunda vicepresidencia: Manuel Ato-Carrera
Mayoría de organizaciones hicieron trámite virtual
Las solicitudes presentadas pasan por la verificación del cumplimiento de los requisitos para la inscripción, como son las hojas de vida, planes de gobierno, cuotas electorales y que los candidatos no estén incursos en los impedimentos para postular, entre otros.
Clavijo Chipoco indicó que, si bien el plazo para la presentación de estas solicitudes concluyó a las 23:59 horas del 23 de diciembre, los personeros de organizaciones políticas que aún se encontraban en línea en la plataforma Declara+, pudieron continuar el trámite hasta las 12:00 horas de hoy, tal como lo estableció el Pleno de la institución.
Reveló que la gran mayoría de las organizaciones políticas optó por la presentación virtual, la cual se desarrolló sin mayores inconvenientes, aunque dijo que hubo algunas incidencias tecnológicas con cuatro partidos que han sido plasmadas en actas, las cuales fueron ingresadas a los JEE para su respectiva calificación.
EleccIA
De otro lado, el JNE informó que las listas presentadas están siendo calificadas por EleccIA, el asistente jurisdiccional de la institución que utiliza la Inteligencia Artificial (IA) para agilizar y automatizar la justicia electoral.
Con dicha herramienta se reduce drásticamente el tiempo en procedimientos como la calificación de solicitudes de inscripción de candidatos, la revisión de expedientes y la generación de resoluciones de horas a minutos, con lo que los procesos resultan más eficientes y transparentes.