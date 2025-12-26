Luis Durán critica a congresistas que buscan la reelección tras "deconstruir" la Constitución: "El país está capturado"

Durán reconoció la labor de Flor Pablo y Susel Paredes, pero fue tajante al referirse a Edward Málaga, a quien calificó de "mal político y mal ciudadano" | Fuente: RPP

El presidente del Partido Morado, Luis Durán Rojo, criticó a los miembros del actual Parlamento y aseguró que el Perú se encuentra "capturado" por un sector político que ha modificado la Constitución con el único fin de mantenerse en el poder.

Ello, pese a que en el referéndum de 2018 la ciudadanía rechazó la reelección parlamentaria con una mayoría abrumadora de 85 %.

"En mi visión, el país está capturado por un grupo de políticos que han deconstruido la Constitución y han hecho de ella un instrumento para perennizarse y continuar con sus propios proyectos", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

Contra la reelección

Durán cuestionó las cifras del actual proceso electoral y señaló que 88 congresistas en funciones están postulando nuevamente, dispersos en más de diez partidos distintos.

Para el dirigente, esto representa una traición al "pacto institucional", ya que se ha aprovechado el cambio de reglas para ir en contra de lo que la población decidió anteriormente.

"El Perú votó en el referéndum ‘NO’ a la reelección de congresistas y ‘NO’ a la bicameralidad (...) ¿Qué hizo este Congreso? Este Congreso ha deconstruido eso. Hay reelección y no hay equilibrio de poderes", enfatizó.

Leyes "procrimen"

El candidato al Senado con el número 1 por el Partido Morado señaló que esta "deconstrucción" institucional tiene consecuencias directas en la seguridad ciudadana.

Durán acusó al Legislativo de aprobar "leyes procrimen" que obstaculizan las investigaciones y sanciones, además de intervenir en temas económicos y tributarios que no les competen, afectando la estabilidad del país.

En ese contexto, Durán marcó distancia de los exintegrantes de su bancada. Si bien reconoció la labor de Flor Pablo y Susel Paredes, fue tajante al referirse a Edward Málaga, a quien calificó de "mal político y mal ciudadano" por no cumplir con el proyecto al que se adhirió.

"Yo no voy a juzgar a las personas por lo que hacen, sino por la coherencia entre lo que dicen que van a hacer y lo que hacen finalmente", finalizó.