JEE señala que Roberto Sánchez incurrió en infracción a la neutralidad electoral

El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Este 1 declaró que el congresista y candidato presidencial Roberto Sánchez incurrió en infracción al principio de neutralidad durante el periodo electoral. La resolución también alcanza a dos trabajadores de su despacho: Ernesto Zunini Yerren y Gian Marco Castillo Gómez.

De acuerdo con el documento, la decisión del JEE se sustenta un reportaje del programa Cuarto Poder, que mostró a los implicados realizando actividades de proselitismo político a favor de la organización Juntos por el Perú en los exteriores del Establecimiento Penitenciario de Barbadillo durante el periodo de las Elecciones Generales 2026.

De esta manera, la entidad electoral determinó que un alto funcionario tiene una mayor capacidad de influir en la colectividad, por lo que su sola presencia en actos con simbología partidaria traslada el prestigio y poder del Estado hacia una opción política específica, quebrando la equidad de la contienda.

Asimismo, el JEE señaló que la participación del personal de confianza en actos partidarios constituye una infracción, y el argumento de estar bajo "licencia sin goce de haber" fue desestimado, ya que, precisó que, el deber de neutralidad no se suspende por permisos temporales.

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis

Respuesta de Roberto Sánchez

A través de sus redes sociales, Roberto Sánchez señaló el sistema de inscripción del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) presentó problemas técnicos, por lo que su partido Perú Primero no pudo registrar a un grupo importante de candidatos para los próximos comicios.

“Exigimos y Denunciamos trato antidemocrático en la inscripción electoral. ¡AUDITORIA URGENTE Y COMPENSACIÓN! El sistema de inscripción del @JNE_Peru colapsó por 4 horas después de encontrarnos en la sala virtual posterior a la media noche y pese a solicitar tiempo razonable de compensación el área técnica ha impedido el registro de un grupo importante de nuestras listas”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

Por su parte, el JNE respondió la publicación del parlamentario con el siguiente mensaje: “Ante cualquier incidencia que pudiera haberse presentado en el registro de información en la plataforma Declara+, las organizaciones políticas pueden presentar ante el JEE correspondiente la documentación que consideren pertinente, a fin de que se evalúe, resuelva y se dé el trámite correspondiente a las solicitudes de inscripción, conforme a la normativa electoral vigente”.

Exigimos y Denunciamos trato antidemocrático en la inscripción electoral

¡AUDITORIA URGENTE! Y COMPENSACIÓN



El sistema de inscripción del @JNE_Peru colapsó por 4 horas después de encontrarnos en la sala virtual posterior a la media noche y pese a solicitar tiempo razonable de… — Roberto Sánchez Palomino (@RobertoSanchP) December 24, 2025