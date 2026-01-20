Elecciones 2026: Declaran inscrita fórmula presidencial de Primero La Gente con Marisol Pérez Tello

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 declaró inscrita la fórmula presidencial del partido Primero La Gente, liderada por la exministra de Justicia Marisol Pérez Tello, luego de que culminara el periodo de tachas sin que se presentara ninguna impugnación.

La plancha presidencial está integrada por el exviceministro de Gobernanza Territorial Raúl Molina, como candidato a la primera vicepresidencia, y el catedrático Manuel Ato, como candidato a la segunda vicepresidencia.

Hasta el momento, el Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 ha declarado inscritas 34 fórmulas presidenciales rumbo a las Elecciones Generales 2026, previstas para el próximo 12 de abril.

¿Qué ocurrió en el caso de Primero La Gente?

Primero La Gente fue una de las últimas organizaciones en intentar registrar su fórmula presidencial ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al cierre del plazo legal, en diciembre pasado. El partido denunció fallas e interrupciones en la plataforma virtual de inscripción de candidaturas, una situación que —según indicó— también fue reportada por otras agrupaciones.

El 24 de diciembre, el partido, mediante su personero legal, presentó un escrito ante el Jurado Nacional de Elecciones solicitando la admisión de sus candidaturas “por imposibilidad material atribuible a fallas del sistema Declara+”. Como sustento, se adjuntaron capturas de pantalla del sistema.

Ante ello, el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1 solicitó un informe técnico a la Oficina de Tecnología del JNE, el cual informó las interrupciones en el sistema. Sin embargo, el JEE declaró improcedente la inscripción de la fórmula presidencial al considerar que la solicitud fue presentada fuera del plazo legal.

Frente a ello, la agrupación apeló y el caso fue discutido, en segunda instancia, por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, el cual reconoció que se registraron fallas intermientes el servicio externo de firma digital, denominado SignNet y provisto por un proveedor privado, y que es utilizado en el sistema Declara+.

En su fallo, el organismo electoral advirtió “una relación directa entre las incidencias registradas en el servicio externo SignNet (firma digital) y la no inscripción de las listas del partido Primero La Gente”. Por ello, el Pleno del JNE declaró fundado el recurso de apelación presentado por la agrupación y ordenó a los Jurados Electorales Especiales (JEE) la reapertura del sistema Declara+ por un plazo máximo de 12 horas, para que el personero legal del partido pueda culminar el proceso de inscripción de sus listas.