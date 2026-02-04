Candidatos suelen omitir sus planes de gobierno una vez llegan al poder, según experto

El director del Observatorio de Cumplimiento de Planes de Gobierno, Alonso Núñez del Prado, analizó la desconexión que existe entre los candidatos presidenciales y las propuestas que se mencionan en sus planes de gobierno.

En diálogo con RPP, sostuvo que este fenómeno presenta una serie de problemáticas, como el origen de cada documento, proceso en el que el postulante no suele estar involucrado.

Así, explicó que los planes suelen ser elaborados por un grupo de expertos dentro del partido, mientras que el candidato realiza su campaña con objetivos e ideas propias, muchas veces ajenas a lo estipulado en el papel.

Por ello, apuntó que el plan de gobierno acaba siendo solo una formalidad para cumplir con las exigencias de las autoridades electorales, perdiendo su importancia cuando el aspirante asume el cargo, o sirviendo de base para sus argumentos en los debates.

"Me temo que eso es generalizado, que en general los candidatos no se involucran en la preparación del plan. El plan ha resultado siendo más o menos como un requisito formal", precisó.

Alan García omitió su plan de gobierno en 2006

Núñez manifestó que uno de los gobiernos que siguió esta tendencia fue el de Alan García, entre 2006 y 2011. Según un estudio del observatorio, el fallecido líder aprista no tuvo en cuenta el plan preparado por los expertos de la organización y gobernó "sin tener en cuenta en absoluto su plan de gobierno y con sus propias ideas y objetivos".

También recordó la "enorme variación" de Ollanta Humala en 2011, quien cambió su propuesta inicial de "La Gran Transformación" por la "Hoja de Ruta" con miras a la segunda vuelta electoral.

"Había un temor a la presión mediática enorme. ¿Y qué pasó? Gobernaron textualmente tapando 'chupos'. No gobernaron con un plan, salvo, digamos, muy al comienzo, en que aprobaron, por ejemplo, la ley de la consulta previa. Cosas muy inmediatas, pero posteriormente simplemente gobernaron reaccionando frente a las circunstancias", precisó.

Para hacer frente a esta situación, Núñez sostuvo que se debe implementar "matriz" de plan de gobierno, donde se incluyan fechas de ejecución, montos de inversión y fuentes de financiamiento, donde se precise cuál será el origen de los recursos económicos.

"Para ser un candidato, uno debería tener toda la información. Eso también obligaría al gobierno de turno a hacer público y transparente todo lo que, digamos, es necesario para preparar un plan de gobierno", comentó.