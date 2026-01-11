JEE de Lima Centro 1 rechazó tacha contra candidatura presidencial de José Williams por Avanza País

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 rechazó una tacha presentada contra la candidatura a la Presidencia de la República de José Williams por el partido Avanza País – Partido de Integración Social.

La tacha presentada por el ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara cuestionaba que el candidato José Williams no precisó información respecto de sus ingresos anuales en su declaración jurada de hoja de vida.

Al respecto, en una resolución del último viernes 9 de enero, el JEE Lima Centro 1 declaró infundada la tacha, pues consideraron que la omisión por parte de Williams Zapata no constituye causal para su retiro de la contienda electoral.

Dispusieron además que se disponga una anotación marginal en la declaración jurada de hoja de vida del candidato, en el siguiente sentido: