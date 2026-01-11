Últimas Noticias
JEE de Lima Centro 1 rechazó tacha contra candidatura presidencial de José Williams por Avanza País

José Williams es actual legislador de la bancada de Avanza País.
José Williams es actual legislador de la bancada de Avanza País. | Fuente: Congreso de la República
Redacción RPP

por Redacción RPP

·

La tacha había sido presentada por un ciudadano que cuestionaba que el actual parlamentario de Avanza País no precisó información respecto de sus ingresos anuales en su declaración jurada de hoja de vida.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1 rechazó una tacha presentada contra la candidatura a la Presidencia de la República de José Williams por el partido Avanza País – Partido de Integración Social.

La tacha presentada por el ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara cuestionaba que el candidato José Williams no precisó información respecto de sus ingresos anuales en su declaración jurada de hoja de vida.

Al respecto, en una resolución del último viernes 9 de enero, el JEE Lima Centro 1 declaró infundada la tacha, pues consideraron que la omisión por parte de Williams Zapata no constituye causal para su retiro de la contienda electoral.

Dispusieron además que se disponga una anotación marginal en la declaración jurada de hoja de vida del candidato, en el siguiente sentido:

Elecciones 2026 José Williams Avanza País El Poder en tus Manos

