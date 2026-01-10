“Lo único que nos protege frente al abuso es la ley”: Pérez Tello tachó de "tibia" reacción del Gobierno ante ataque de EE.UU. a Venezuela

El candidata presidencial del partido Primero la Gente señaló que el Gobierno, que lidera el mandatario José Jerí, debió tener un pronunciamiento más firme en defensa de la soberanía.

Marisol Pérez Tello, candidata presidencial del partido Primero la Gente, rechazó la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, ocurrida la madrugada del sábado 3 de enero, que terminó con la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores.



"Las reglas se han hecho para respetarse y las reglas se hicieron postsegunda guerra mundial para evitar que la fuerza de un país respecto de otro terminara generando un nuevo conflicto de esa naturaleza", dijo en una entrevista con el programa Prueba de fuego, de RPP TV.



La postulante presidencial, si bien consideró que organismos como la ONU y la OEA han tenido un "fracaso absoluto" en impedir los bombardeos a Caracas y otras zonas —y que, según las autoridades venezolanas, dejaron unos 100 muertos—, dijo que la solución debe buscarse dentro de esos mismos espacios y no ignorando la ley.



"En lo humano, creo que hay que ser muy conscientes que Venezuela hoy está mejor que hace unos días, [pero] el fin no justifica a los medios nunca", remarcó.



En ese contexto, Marisol Pérez Tello calificó de "tibia" la reacción del Gobierno, que lidera el mandatario José Jerí, al considerar que este debería tener un pronunciamiento más firme en defensa de la soberanía y el derecho internacional.



"El propio presidente Jerí ha dicho que, de vez en cuando, hay que romper la ley y ya después se vuelve a los causas constitucionales. Lo único que nos protege frente al abuso es la ley", sostuvo.