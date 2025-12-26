JNE recoge experiencias de debates electorales con organismos internacionales con miras a los comicios de 2026

El organismo electoral intercambió experiencias con entidades de México, Argentina, Ecuador y Chile para analizar formatos y estrategias de debates presidenciales, en un proceso marcado por un número inédito de candidaturas.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) sostuvo reuniones con organismos electorales de México, Argentina, Ecuador y Chile para conocer sus experiencias en la organización de debates presidenciales, de cara a las elecciones generales 2026, un proceso que contará con 36 candidaturas presidenciales.

En los encuentros participaron especialistas del Instituto Nacional Electoral de México (INE), la Cámara Nacional Electoral de Argentina (CNE), el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador y el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) de Chile, quienes compartieron estrategias aplicadas en contextos de alta competencia política.

Entre los temas abordados estuvieron los criterios técnicos para la organización de los debates, la selección de temas, los formatos utilizados y la producción audiovisual.

Durante las reuniones también se intercambiaron experiencias sobre la realización de espacios de diálogo electoral y se revisaron distintas alternativas para asegurar debates viables, equitativos y comprensibles para la ciudadanía, considerando el número inédito de candidaturas en el próximo proceso electoral.

El objetivo de estas coordinaciones es evaluar mecanismos que permitan a los votantes acceder a información clara y comparable sobre las propuestas de todos los candidatos, en un escenario electoral considerado como uno de los más complejos en la historia reciente del país.