Jorge Nieto: esta es la hoja de vida del candidato presidencial registrada ante el JNE

Conoce los ingresos, bienes, formación, antecedentes judiciales de Jorge Nieto Montesinos, candidato presidencial de Partido del Buen Gobierno según la información consignada en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones 2026.

A dos días del cierre del plazo para la solicitud de inscripción de candidaturas rumbo a las Elecciones Generales 2026, Jorge Nieto Montesinos figura como candidato presidencial de Partido del Buen Gobierno, de acuerdo con la información registrada en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La plancha presidencial de Partido del Buen Gobierno además está conformada por Susana Matute Charun como primera vicepresidenta y Carlos Caballero León, como segundo vicepresidente.

Registro de bienes y otros datos del candidato presidencial Jorge Nieto :

En el rubro de bienes inmuebles, Nieto tiene dos inmuebles inscritos en México con un valor de S/ 363 000.00 y S/ 99 000.00, según consignado en su hoja de vida.

Además, tiene inscrito en Sunarp tres registros de predios, dos en Punta Hermosa —con valor de S/ 641 796.00 y 612 493.00— y otro en Lurín, con un valor de S/ 832 400.00. Los tres fueron por medio de una compraventa en dólares americanos y que consta en escritura pública.

En cuanto a bienes muebles, el candidato presidencial reporta la propiedad de un vehículo Honda Pilot, valorizado en S/ 50 000.

En el apartado referido a titularidad de acciones y participaciones, Nieto Montesinos no registra información adicional, de acuerdo con el formato oficial de su declaración jurada.

Formación académica:

En el rubro de estudios universitarios, Nieto declara haber cursado su formación en la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde obtuvo el grado de Bachiller en Ciencias Sociales con Mención en Sociología, según su hoja de vida oficial.

Como parte de su formación de posgrado, el candidato reporta haber obtenido el grado de Magíster en Ciencias Sociales con Mención en Sociología en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. De acuerdo con la información consignada ante el JNE, este programa fue concluido en el año 1984.

Además, Nieto declara otros estudios de posgrado en el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México, donde registra estudios de Doctorado en Ciencias Sociales con Mención en Sociología. En el formato oficial figura como concluido y obtenido en el año de 1991, aunque el trámite de tesis de doctorado está no concluido, de acuerdo con los campos marcados en su declaración jurada.

Relación de sentencias:

En el apartado referido a sentencias condenatorias firmes por delitos dolosos, Nieto marcó la opción “No tengo”, lo que indica que, según su declaración, no cuenta con condenas penales vigentes ni con reserva de fallo condenatorio.

Asimismo, en el rubro que recoge sentencias firmes por incumplimiento de obligaciones familiares o alimentarias, contractuales, laborales o por violencia familiar, el candidato también declaró no tener información que registrar, conforme a lo señalado en el formato oficial del JNE.

La información consignada en este apartado tiene carácter de declaración jurada, por lo que los datos proporcionados por el candidato quedan sujetos a fiscalización posterior por parte de los organismos electorales y pueden ser contrastados con información del Poder Judicial y otras entidades del Estado.

Experiencia laboral:

De acuerdo con el documento oficial, Nieto registra como experiencia laboral el haber ejercido el cargo de ministro de Defensa entre los años 2016 y 2018.

Además, ejerció el cargo de ministro de Cultura en el año 2016, así como presidente del Instituto Internacional para la Cultura Democrática SAC entre los años 2011 y 2014, según el formato de la JNE.