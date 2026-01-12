Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Jurado Nacional de Elecciones evaluará este jueves la continuidad de las candidaturas de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga

JNE evaluará este jueves las apelaciones en los casos de las candidaturas presidenciales de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga
JNE evaluará este jueves las apelaciones en los casos de las candidaturas presidenciales de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga | Fuente: RPP | Fotógrafo: RPP
Karina Valencia Pantoja

por Karina Valencia Pantoja

·

La audiencia virtual del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) se realizará este jueves 15 de enero, desde las 8:30 de la mañana.

Este jueves 15 de enero, desde las 8:30 de la mañana, se realizará la audiencia pública virtual del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en la que se evaluará la continuidad en la contienda electoral de dos candidatos presidenciales: Mario Vizcarra, de Perú Primero, y Rafael López Aliaga, de Renovación Popular.

En el caso de Mario Vizcarra, el máximo organismo electoral analizará la apelación presentada por el partido Perú Primero luego de que su candidatura presidencial fuera declarada improcedente en primera instancia.

Esta decisión fue adoptada por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, que declaró fundadas tres tachas presentadas por los ciudadanos Jeanpier Valverde, Luis Miguel Caya y Edwin Huamaní, quienes sostienen que la condena por el delito de peculado que registra el hermano del expresidente Martín Vizcarra constituye un impedimento para postular en las Elecciones Generales 2026.

JNE programa audiencia pública por caso de candidatura presidencial de Mario Vizcarra.
JNE programa audiencia pública por caso de candidatura presidencial de Mario Vizcarra. | Fuente: RPP

El segundo caso de relevancia que abordará el colegiado corresponde a la candidatura presidencial de Rafael López Aliaga, por Renovación Popular.

En su caso, contra el exalcalde de Lima se presentaron dos tachas por parte de los ciudadanos Estevens Sánchez y Víctor Gutarra, por un presunto incumplimiento de las normas de democracia interna. Aunque estas impugnaciones fueron declaradas infundadas en primera instancia por el Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 1, al no contar con suficiente sustento probatorio, ambos ciudadanos apelaron la decisión, por lo que los expedientes fueron elevados a segunda y definitiva instancia ante el Pleno del JNE.

De acuerdo con la programación de audiencias del JNE, cada expediente de apelación podrá ser sustentado de manera individual por la defensa legal o el abogado designado en cada causa ante los miembros del organismo electoral.

JNE programa audiencia pública por caso de candidatura presidencial de Rafael López Aliaga.
JNE programa audiencia pública por caso de candidatura presidencial de Rafael López Aliaga. | Fuente: RPP

Fórmulas presidenciales inscritas

Hasta el momento, son 32 fórmulas presidenciales las que están oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales 2026, tras haber superado el periodo de tachas, según el registro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.

Entre las agrupaciones políticas, se encuentran Fuerza Popular, con Keiko Fujimori como candidata presidencial; Ahora Nación, con Alfonso López Chau; Podemos Perú, con José Luna Gálvez; y Un Camino Diferente, con Rosario Fernández; Partido del Buen Gobierno, con Jorge Nieto como aspirante presidencial; Alianza para el Progreso (APP), con César Acuña; el Partido Patriótico del Perú, con Herbert Caller; y el Frente de la Esperanza 2021, con Fernando Olivera.

Se sumaron el Partido Morado, que tiene como candidato a la Presidencia a Mesías Guevara; el Partido Demócrata Unido, con Charlie Carrasco Salazar; el partido Progresemos, con Paul Jaimes Blanco; el partido Fe en el Perú, con Álvaro Paz de la Barra; Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez Palomino; Perú Moderno, con Carlos Jaico como candidato presidencial; ⁠Somos Perú, con George Forsyth como candidato presidencial; y el Partido SíCreo, con Carlos Espá como candidato.

También el ⁠Partido Político PRIN, con Walter Chirinos como candidato presidencial; el ⁠Partido Salvemos al Perú, con Antonio Ortiz como candidato presidencial; ⁠Alianza Unidad Nacional, con Roberto Chiabra como candidato presidencial; ⁠Alianza Fuerza y Libertad, con Fiorella Molinelli como candidata presidencial; Libertad Popular, con Rafael Belaunde como candidato presidencial; el Partido Aprista Peruano, con Pitter Enrique Valderrama Peña como candidato presidencial; ⁠Partido Demócrata Verde, con Alex Gonzales como candidato presidencial y ⁠Perú Libre, con Vladimir Cerrón como candidato presidencial.

Asimismo, Perú Acción, con Francisco Diez Canseco como candidato presidencial; Alianza Venceremos, con Ronald Atencio como candidato presidencial; Partido de los Trabajadores y Emprendedores, con Napoleón Becerra como candidato presidencial; Partido Democrático Federal, con Armando Masse como candidato presidencial; País para Todos, con Carlos Álvarez como candidato presidencial; Cooperación Popular, con Yonhy Lescano como candidato presidencial; Integridad Democrática, con Wolfgang Grozo como candidato presidencial; y el Partido Cívico Obras, con Ricardo Belmont como candidato presidencial.

El poder en tus manos

EP232 | INFORMES | Las elecciones regionales y municipales serán este 4 de octubre de 2026

En 2026 también se desarrollarán las elecciones regionales y municipales. Según estimaciones del Jurado Nacional de Elecciones, medio millón de candidatos participarían en estos comicios. En el siguiente informe de El Poder en tus Manos, conoce las fechas más importantes de este proceso electoral para las organizaciones políticas y los ciudadanos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00
Video recomendado
Tags
El Poder en tus Manos Mario Vizcarra Rafael López Aliaga JNE elecciones

RPP TV

En Vivo

Más sobre Elecciones

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA