Jurado Nacional de Elecciones evaluará este jueves la continuidad de las candidaturas de Mario Vizcarra y Rafael López Aliaga

JNE programa audiencia pública por caso de candidatura presidencial de Rafael López Aliaga. |
Fuente: RPP
Fórmulas presidenciales inscritas
Hasta el momento, son 32 fórmulas presidenciales las que están oficialmente inscritas para participar en las Elecciones Generales 2026, tras haber superado el periodo de tachas, según el registro del Jurado Electoral Especial de Lima Centro 1.
Entre las agrupaciones políticas, se encuentran Fuerza Popular, con Keiko Fujimori como candidata presidencial; Ahora Nación, con Alfonso López Chau; Podemos Perú, con José Luna Gálvez; y Un Camino Diferente, con Rosario Fernández; Partido del Buen Gobierno, con Jorge Nieto como aspirante presidencial; Alianza para el Progreso (APP), con César Acuña; el Partido Patriótico del Perú, con Herbert Caller; y el Frente de la Esperanza 2021, con Fernando Olivera.
Se sumaron el Partido Morado, que tiene como candidato a la Presidencia a Mesías Guevara; el Partido Demócrata Unido, con Charlie Carrasco Salazar; el partido Progresemos, con Paul Jaimes Blanco; el partido Fe en el Perú, con Álvaro Paz de la Barra; Juntos por el Perú, con Roberto Sánchez Palomino; Perú Moderno, con Carlos Jaico como candidato presidencial; Somos Perú, con George Forsyth como candidato presidencial; y el Partido SíCreo, con Carlos Espá como candidato.
También el Partido Político PRIN, con Walter Chirinos como candidato presidencial; el Partido Salvemos al Perú, con Antonio Ortiz como candidato presidencial; Alianza Unidad Nacional, con Roberto Chiabra como candidato presidencial; Alianza Fuerza y Libertad, con Fiorella Molinelli como candidata presidencial; Libertad Popular, con Rafael Belaunde como candidato presidencial; el Partido Aprista Peruano, con Pitter Enrique Valderrama Peña como candidato presidencial; Partido Demócrata Verde, con Alex Gonzales como candidato presidencial y Perú Libre, con Vladimir Cerrón como candidato presidencial.
Asimismo, Perú Acción, con Francisco Diez Canseco como candidato presidencial; Alianza Venceremos, con Ronald Atencio como candidato presidencial; Partido de los Trabajadores y Emprendedores, con Napoleón Becerra como candidato presidencial; Partido Democrático Federal, con Armando Masse como candidato presidencial; País para Todos, con Carlos Álvarez como candidato presidencial; Cooperación Popular, con Yonhy Lescano como candidato presidencial; Integridad Democrática, con Wolfgang Grozo como candidato presidencial; y el Partido Cívico Obras, con Ricardo Belmont como candidato presidencial.