JEE declaró improcedente la candidatura de Mario Vizcarra al Senado por condena por peculado

El Jurado Electoral Especial (JEE) Lima Centro 2 resolvió admitir en parte la lista de candidatos al Senado presentada por el partido político Perú Primero, en el marco de las elecciones generales del 2026.

Tras evaluar los escritos de subsanación presentados por la agrupación política, el órgano electoral determinó -mediante la resolución N° 00168-2026-JEE-LIC2/JNE- la improcedencia de dos candidatos.

Se trata de Mario Enrique Vizcarra Cornejo, quien postulaba con el número 1 de la lista. Según el análisis del JEE, tras consultar el Módulo de Solicitudes de Información de Antecedentes Penales (MSIAP), se verificó que el candidato registra una sentencia condenatoria firme por el delito de peculado.

El tribunal señaló que este hecho constituye un impedimento insubsanable bajo el artículo 113 de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE) y el artículo 34-A de la Constitución, los cuales prohíben la postulación de personas condenadas por delitos de corrupción de funcionarios, incluso si han sido rehabilitadas.

Asimismo, se declaró improcedente la candidatura de Adela Yrene Córdova Alcarazo, ubicada en la posición 20, debido a que la organización política no cumplió con presentar el cargo de solicitud de licencia sin goce de haber, documento obligatorio que debe ser gestionado al menos 60 días antes de la elección para quienes desempeñan cargos públicos.

Cabe señalar que la improcedencia puede ser impugnada mediante recurso de apelación, conforme a lo dispuesto en los artículos 45 y 46 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026.

Con dichas exclusiones, el JEE admitió en parte la lista de candidatos al Senado del Partido Político Perú Primero, integrada finalmente por 28 postulantes.

Lista admitida y publicación

La resolución dispone la publicación de la lista admitida en el portal electrónico institucional del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y en el panel del JEE Lima Centro 2.

A partir del día siguiente de esta publicación, se abre un periodo de tres días calendario para que cualquier ciudadano inscrito en el Reniec pueda formular tachas contra la lista completa o contra candidatos individuales, basándose en infracciones a los requisitos constitucionales o legales.

Finalmente, la decisión fue notificada al personero legal del partido político Perú Primero a través de la casilla electrónica correspondiente.